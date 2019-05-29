Актер Андрей Мерзликин заставил севастопольцев плакать

Актер Андрей Мерзликин приехал в Севастополь на кинофорум «Золотой Витязь» и растрогал зрителей до слез во время своего творческого вечера.

Выступление прошло в ДОФе.

«Шукшин – человек земли» - программа, которая родилась 4 года назад.

- В тот день, когда я познакомился с Антоном Жуковым – дирижером, музыкантом. Тогда мы исполнили эту программу один раз и решили, что будем бессовестными, если не будем делиться с ней со зрителями. И Севастополь тоже должен это увидеть…, - сообщил со сцены актер.

Программа называется "Шукшин - человек земли"Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

В течение часа с небольшим в зале стояла тишина, все взгляды зрителей были прикованы к Мерзликину который, переобувшись прямо на сцене в сапоги и надев кепку, перевоплотился в Василия Шукшина. Как будто бы сам Шукшин, живой обращался к зрителям и раскрывал перед ними душу, рассказывая о своем детстве, о родных Кучугурах в Алтайском крае, который он так любил. О письме написанном своей первой любви, о матери и ее глазах, провожавших Василия, когда он уходил из родного села на заработки. О том, как простой сельский парень попал в кино…

Актер рассказал о детстве и юности Шукшина в родном Алтайском краеФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Монолог шел в музыкальном сопровождении Антона Жукова, который играл на балалайке. Так искренне и проникновенно, что зрителям было даже как-то неловко фотографировать и мешать артистам вспышками от камер. Замерев, публика с восторженными глазами слушала об этом величайшем и талантливом человеке земли – Василии Шукшине.

Выступление актера совпровождалось игрой на балалайкеФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Когда Шукшина призвали служить, его армейская служба проходила в составе Черноморского флота в Севастополе. Тогда он впервые и заинтересовался литературным творчеством. В часы досуга писал свои первые рассказы и читал их сослуживцам. Но отслужить до конца ему так и не пришлось — впервые сказались симптомы язвенной болезни желудка. Медкомиссия признала его негодным для дальнейшей службы в тот же день.

- Решил поступать в литературный. Там, умудренный опытом какой-то студент сказал, что для этого надо иметь опубликованный или напечатанный на машинке рассказ. Я расстроился, а он посоветовал мне поступать во ВГИК! Шел 1954 год, вступительные экзамены, а я всем своим видом вызывал недоумение у приемной комиссии. Помню, как спасла меня письменная работа, которую всем дали написать, что происходит в коридорах ВГИКа во время поступления. Ох, я оторвался в этой работе, все написал, все, как есть…, - рассказывал со сцены Андрей Мерзликин биографию Шукшина.

Раскрыв зрителям также главные посылы и идеи фильмов, которые впоследствии снимал Василий Шукшин - «Печки-лавочки», «Живет такой парень»…

- Мне кажется самая большая мудрость – в добром поступке, - говорил Шукшин о своем фильме «Живет такой парень». – Да, не ахти какая мысль, но фильм снимать ради этого – стоило!

В фильме «Калина красная» Шукшин играл главную роль.

В фильме "Калина красная" Шукшин сыграл главную рольФото: скрин с видео

- Такой своеобразный разговор человека со своей совестью, поиск человека своего места в жизни, ведь в кино, как и в медицине – самое главное – борьба. За жизнь человека до последней его минуты. Мой герой Егор Прокудин – далеко не закоренелый преступник, нет. Где-то глубоко внутри в нем есть добро и сила этой доброты огромная, но встреча с матерью вывела его гнетущуюся душу на вершину понимания того, что никогда ему не замолить величайшего греха человеческого перед своей матерью, что никогда его больная совесть не заживет.

Произнося эту часть монолога, у Мерзликина самого на глазах были слезы, такая же боль, как и у самого Шукшина и его героя Прокудина.

В последнем письме к своей матери, снимаясь тогда в фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за родину», Василий Шукшин писал, что уговорил Лиду (Лидия Федосеева-Шукшина жена актера ) «купить» девчонкам еще и сыночка, если все сложится.

- Да, мама, сюда больше не пиши (имея в виду съемочную площадку), - написал Шукшин.

Во время съемок он скончался. Шукшин Василий Макарович был похоронен 7 октября 1974 года на Новодевичьем кладбище в Москве.

Шукшина не стало в 1974 годуФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

- Чуть позже мать Василия Шукшина напишет письмо, обращенное москвичам. Вот несколько строк из этого письма: «Дорогие, милые москвичи, от всей души говорю вам большое спасибо, что ходите, чтите память моего сына, на могилку кладете цветы. Вы добрые люди. Спасибо, что народу много бывает я очень благодарна, что дитя мое не один, его проведывают люди, а к нему не грех сходить… Он милый сын, он людей любил, любил душу за них отдать, вот и отдал…, зачитал письмо в завершении своей программы Андрей Мерзликин.

Зал аплодировал стоя, кто-то смахивал слезу с щеки а потом, идя к остановке продолжал делиться впечатлениями о человеке земли, о Василии Шукшине.