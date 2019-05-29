2019-05-29T18:28:51+03:00
Звезды

«Смородина со своего огорода – сказка»: Владимир Гостюхин в Севастополе раскрыл секрет молодости

Актер рассказал, какой образ жизни ведет, чтобы в 73 оставаться бодрым и энергичным
Анна МЕЛЬНИКОВА
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Восстанавливать силы актер любит на своей фазендеВосстанавливать силы актер любит на своей фазендеФото: Анна САДОВНИКОВА
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Известный «дальнобойщик» России – актер Владимир Гостюхин в очередной раз приехал в Севастополь для участия в кинофоруме «Золотой Витязь». В свои 73 года он выглядит на много лет моложе, бодро шагая по красной дорожке.

«Комсомольская правда – Крым» узнала у артиста секреты его молодости и какой образ жизни он ведет, чтобы быть в строю и иметь возможность дать фору молодым.

В Севастополе Гостюхин сажал орех Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Севастополе Гостюхин сажал орехФото: Анна САДОВНИКОВА

- Спорт! Обязательно! Я в свое время занимался легкой атлетикой и боксом. Когда перестал им серьезно заниматься, поступив в театральный, продолжал следить за собой и тренироваться. Я до сих пор работаю с мешком, грушей и снарядами, - признался Гостюхин.

В загородном доме у актера огорода нет, только английские луга и смородина Фото: Анна САДОВНИКОВА

В загородном доме у актера огорода нет, только английские луга и смородинаФото: Анна САДОВНИКОВА

А еще в хорошей форме находиться актеру помогает свежий воздух. В отличие от загазованной Москвы, в Белоруссии у «звезды» кино есть загородный дом, фазенда, как называет его Гостюхин. Вот где природа дарит здоровье и бодрость духа! Там у Гостюхина оборудована баня, в окрестностях находятся фантастические озера и потрясающая экология.

- Купание, лес, баня и спорт – вот ключевые секреты моей молодости.

- А питание?

- Не употребляю сейчас копчености, ем больше фруктов, зелени, овощей. Такая у меня своя диета. Мясо только отварное – курица, крольчатинку люблю, - откровенничал актер.

Владимир Гостюхин признался, что ест отварное мясо и налегает на фрукты и овощи Фото: Анна САДОВНИКОВА

Владимир Гостюхин признался, что ест отварное мясо и налегает на фрукты и овощиФото: Анна САДОВНИКОВА

Актер питается не по технологии, а тем, что сам выбрал и в данный момент захотел. Главное – соблюдать меру.

- Иногда позволяю себе чарочку, редко очень! После этого в баню, выпарю все, что с этой чарочкой пришло, - улыбается актер. – Живу размеренным образом жизни, но когда я работаю – снимаюсь, всего этого я не могу позволить. Работа по двенадцать-шестнадцать часов, тогда не до спорта и не до чего. Только работа и сон. Главное - вот спать! Я уважительно отношусь ко сну, он восстанавливает организм. В течение дня могу на 5-10 минут провалиться в сон, а после освежаешься и приобретаешь бодрость заново. Я в армии этому научился. Эти методы я сам для себя в процессе жизни и выработал.

Каждый год актер собирает отличный урожай смородины Фото: Анна САДОВНИКОВА

Каждый год актер собирает отличный урожай смородиныФото: Анна САДОВНИКОВА

Во время визита в Севастополь Владимир Гостюхин принял участие в посадке деревьев в парке имени Анны Ахматовой в рамках кинофорума. Показав всем, с каким рвением и энергичностью он вносит свой вклад в закладку «Аллеи звезд». А вот своего огорода на его фазенде в Белоруссии у актера нет.

- У меня там английские луга, чистый луговой ландшафт. Единственное – посадил у себя на огороде смородину. Я ее очень люблю, собираю хороший урожай. Есть и черная, и красная и несколько кустов крыжовника. По сорок литров смородины снимаю, замораживаю с сахаром и варю варенье. До сих пор пользуюсь своей замороженной смородиной. Достаю, делаю фруктовое пюре, там и яблоки, груша, протираю – очень вкусно и полезно. Все просто на самом деле. Надо прислушиваться к своему организму.

Из Севастополя Гостюхин улетает в Казахстан, где у него запланирован плотный график в театральных постановках. Поэтому восстанавливать свой организм актер будет по возвращении на своей фазенде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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