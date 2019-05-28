Медучреждения Севастополя этим летом получат девять современных рентген-аппаратов

Севастопольские медучреждения полностью укомплектуют современными рентген-аппаратами до конца лета текущего года.

- 23 мая мы подписали договор с поставщиками. Максимальный срок, в который они должны привезти, смонтировать, провести пуско-наладочные работы и обучить персонал работе на новом оборудовании, – 90 дней. Но вполне возможно, что поставщики успеют все это и за 60 дней, ориентировочно – в начале августа, так что очень ждем, – сообщили в Медицинском информационно-аналитическом центре (МИАЦ).

Это будут 9 рентгенов – как для поликлиник, так и для стационаров. Аппаратами пополнятся поликлиники №1 и №3 Первой горбольницы, стационар 6-й горбольницы, 1-я поликлиника и стационар 3-й горбольницы, а также стационар 4-й горбольницы. Кроме того, закуплены 3 палатных – портативных – рентгена для 3-й, 4-й и 5-й городских больниц.

Новое оборудование позволит диагностировать заболевания на более высоком уровне, что сделает лечение более эффективным.

Кроме того, до 2024 года практически во всех больницах и поликлиниках города проведут капитальный ремонт.

Это повысит комфорт в поликлиниках и стационарах – как пациентов, так и медицинского персонала.