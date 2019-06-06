Шурик, стой! Киногерои «Кавказской пленницы» ожили на стене бывшего консервного завода в Симферополе

Раньше здесь, на улице Войкова, 1 был консервный завод. Сейчас это непрезентабельное заброшенное здание. А больше полувека назад именно тут бежал Шурик (Александр Демьяненко). Из психбольницы - по сюжету фильма. Помните сценку из «Кавказской пленницы»?

Впрочем, если не помните, увидите сами. Сейчас на этой стене красуется граффити с изображением лиц героев комедии Леонида Гайдая. Здесь и сам Шурик, который просится в автомобиль, и Нина с осликом, и товарищ Са-ах-какой-молодец и еще неразлучная тройка главных злодеев - Трус, Балбес и Бывалый.

Шурик просит "подбросить" подальше от психбольницыФото: Виталий ПАРУБОВ

У художника Дмитрия Аксютенко на граффити ушло пять дней. Работали втроем. Киногероев помогала рисовать его девушка, а осла - друг.

- Каждый день с пяти утра, а заканчивали примерно в час дня. Рисовать было очень жарко, да и краска быстро застывает. Даже день рождения моей девушки справляли на рабочей площадке! Купил ей большой торт, и мы тут же, не отходя от красок, отпраздновали, - улыбается Дмитрий.

Краски предоставила городская администрация.

- Частично мы использовали свои краски, плюс я покупал антиграффити - средство, чтобы сохранить нашу работу от вандалов. Также часть денег ушла на такси и еду. Так что мы потратили за эти дни около десяти тысяч рублей - своих кровных, - говорит Аксютенко.

Персонажи Натальи Варлей и Владимира ЭтушаФото: Виталий ПАРУБОВ

Это уже не первая работа Дмитрия и его команды, которая украшает Симферополь.

В январе художники разрисовали серый забор, ограждающий школу-интернат на улице Гагарина, в гигантскую картину - теперь там круглый год «цветут» розы, лилии, пионы и нарциссы.

И планы у художника на будущее грандиозные.

- Выйти на рынок олигархов и разрисовывать им офисы, особняки, заводы и пароходы за миллионы! - смеется Дмитрий. - А еще я хочу накопить деньги на обучение в Санкт-Петербурге. Выучусь на художника, а потом до 50 лет буду разрисовывать десятиэтажные фасады.

А ГДЕ ЕЩЕ ПРОХОДИЛИ СЪЕМКИ?

«Цель приезда? Этнографическая экспедиция»

Кавказскую пленницу» в Крыму снимали в 1966 году в нескольких локациях - в Симферополе, Алуште и Бахчисарайском районе.

Симферополь

Сцену побега Шурика из психбольницы снимали в Симферополе. А стеной, вдоль которой бежал комедийный герой, послужил забор консервного завода им.1 мая на улице Войкова.

Та самая сцена, где Шурик убегает из психбольницы. Фото: скриншот из видео

Алушта

Возле парка аттракционов снимали знаменитую сцену, где Трус, Балбес и Бывалый, стоя у бочки, распивали пиво с философским репликами «жить хорошо», «а хорошо жить - еще лучше».

Жить - хорошо! А хорошо жить - еще лучше! Фото: скриншот из фильма

Персонаж Моргунова танцевал твист на сигаретных окурках на территории Алуштинской базы отдыха «Чайка», от которой сейчас остался только фундамент.

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Демьяненко заселялся в гостиницу в молодежном центре «Юность», а тост про кибернетиков записывал возле Троллейбусного кольца.

Именины, на которых Шурику приписали «белую горячку», проходили на территории санатория «Северная Двина». Алуштинский ЗАГС в фильме стал отделением милиции, куда спешил Шурик сообщить о похищении Нины.

Бахчисарайский район

В поселке Куйбышево снимались эпизоды из начала фильма, где Шурик знакомится с Эдиком, у которого заглохла машина, здесь же мимо Шурика и Эдика прошла красавица Нина. Это место можно опознать по виднеющейся горе Утюг.