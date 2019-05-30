2019-05-30T12:41:24+03:00
Общество

В Севастополе создадут единую базу данных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Сейчас взаимодействие отвечающих за социальное благополучие таких детей ведомств крайне слабое
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе появится единая информационная база данных детей, которые находятся в социально опасном положении, нуждаются в оздоровлении или находятся на учете в органах по профилактике безнадзорности и правонарушений.

- Необходимо создать единую информационную базу данных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с тем чтобы понимать «траекторию» ребенка в системе отдыха, найма на работу, получения образования, в системе социальной помощи, - поручил губернатор Дмитрий Овсянников профильным ведомствам и чиновникам.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской, единая база данных крайне необходима, ведь сейчас межведомственное взаимодействие в данном вопросе организовано крайне слабо.

- Мы прорабатывали этот вопрос – о создании электронной базы данных, но здесь необходимо внесение изменений в федеральное законодательство, поэтому вышли с предложением о создании единой информационной системы включающей в себя учеты органов профилактики ведение которых осуществляется в соответствии с ФЗ-120. В данном случае это необходимо сделать на уровне межведомственного взаимодействия, с тем чтобы в целях профилактики понимать кто стоит на учете, - сказала Марина Песчанская.

В свою очередь директор Департамента образования Игорь Белозеров отметил, что отдых и оздоровление детей в летний период - одна из форм профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Так, в июне запланирована организация трех пришкольных лагерей для детей, состоявших на всех видах учета на базе образовательных школ №№ 15, 57, 59.

- К дополнению откроется еще 38 площадок летних школ, что позволит дополнительно организовать досуг для 3,5 тысяч ребят, в том числе состоявших на всех видах учета. На сегодняшний день на учете в образовательных организациях стоят 477 человек. Кроме того, совместно с Департаментом труда и соцзащиты населения и в целях реализации мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году планируется трудоустройство около 4 тысяч детей, - заключил Игорь Белозеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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