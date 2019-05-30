В «Единой России» просят Минпросвещения ускорить работу над концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории

Дискуссионная площадка партии «Единая Россия» «Единство и суверенитет» просит Минпросвещения РФ ускорить работу над концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.

В новые учебники истории необходимо включить достоверное описание событий Русской весны в Крыму и Севастополе. Об этом заявил координатор дискуссионной площадки, секретарь Севастопольского регионального отделения Партии, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

- Участники дискуссионной площадки «Единой России» «Единство и суверенитет» убеждены, что история – это один из главных инструментов патриотического воспитания. Невозможно любить Россию сегодня, не зная, какой она была в прошлом. Но нельзя допустить и искажения фактов, попыток переписать историю, в том числе, о событиях «Русской весны» в Крыму и Севастополе. В этой связи мы призываем Минпросвещения ускорить разработку концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также закрепить в новом учебнике по истории официальную версию событий 2014 года на Крымском полуострове, - заявил Саблин.

В свою очередь депутат Госдумы Дмитрий Белик также указал необходимость достоверного отображения событий «Русской весны» в Крыму и в Севастополе в новом учебнике.

- Новый учебник по истории должен стать фундаментом для наших будущих поколений. В него нужно четко вписать события «Русской весны», которые на самом деле изменили мир. Нужно показать моменты, которые «цепляют» молодежь: как вешали флаг России на здание городской администрации, как с Майдана вернулся наш севастопольский «Беркут» и так далее. Надо рассказать и о том, как город русских моряков 23 года жил без России, - уверен он.

Также парламентарий считает необходимым добавить в новую концепцию исторический период с 2012 года до марта 2018 года.

- За эти шесть лет произошло огромное количество важнейших исторических событий, как в политической, так и в экономической и культурной сферах. Была триумфальная Олимпиада в Сочи, выборы в Государственную Думу, открытие Крымского моста, успехи на международной арене, успехи наших ВКС в Сирии, Чемпионат мира по футболу, - считает Белик.

Также парламентарий предложил провести в Севастополе 4-й Всероссийский Съезд истории и обсуждение концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.

- Идея была поддержана участниками встречи, уверен, ее поддержит и руководство профильных министерств, - сообщил он.

В свою очередь «идеологической диверсией против России» назвал попытки переписать историю о Великой отечественной войне, Крымской весне и других событиях депутат Госдумы Руслан Бальбек.

- По отношению к нам используется идеологическое оружие. Это не стихийное, не случайное явление – напротив, это идеологическая диверсия по отношению к нашему государству. Извне, за пределами страны специально навязываются альтернативные версии истории с тем, чтобы разрушить единство нашего общества и подготовить почву для захватчиков в будущем. Тот, кто модерирует историю, тот управляет будущим, - отметил Бальбек.

Советник Минпросвещения Андрей Петров указал на необходимость предусмотреть достаточное количество часов для преподавания истории России в школах. Так, по его словам, для преподавания курса истории Великой Отечественной войны необходимо отвести от 12 до 15 уроков, тогда как некоторые существующие программы отводят на этот материал не более пяти академических часов. Другой важный аспект – доработка и утверждение единого учебника по истории. По его словам, в настоящее время принято решение о том, что учебников может быть несколько, но в все они должны укладываться в рамках единой концепции.

- При разработке новой концепции нам удалось исключить весь ворох старых учебников истории – более 20 штук. Во многих из них Великая Отечественная война освещается по-разному. К настоящему моменту было принято три учебника – у каждого есть свои плюсы и минусы. Они все однозначно соответствуют новой концепции. Тем не менее, они несовершенны и требуют доработки, - рассказал Петров.

На роль истории в воспитании патриотизма указал директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, член регионального политсовета Севастопольского регионального отделения Партии Николай Мусиенко. По его словам, преподавание истории в школах нужно начинать именно с отечественной истории.

- Необходимо создавать новые учебники, в которых историческая правда сочетается с воспитанием гражданина. Это должен быть системный курс для всей начальной школы. Если малыши способны осваивать информационные технологии, то освоят и историю. Ее надо вводить с самых ранних классов, - считает он.

В свою очередь о практике патриотического воспитания в средних общеобразовательных учреждениях рассказала директор школы №1238 Анна Савельева. По ее словам, только патриоты могут воспитать патриотов.

- В основе образования должно лежать нравственное воспитание. От того, насколько патриотичны наши учителя, настолько патриотичны будут наши дети. Поэтому вопрос заключается еще и в подготовке и переподготовке педагогического состава, - отметила Савельева.