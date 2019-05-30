С 1 июня лагеря Севастополя начнут принимать детей первой смены

С 1 по 8 июня в лагеря Севастополя заедет первая смена детей.

Так, 1 июня 450 детей приедут в лагеря «Тимуровец» и «Чайка», 2 июня более 350 ребят остановятся в ДОЛ «Радость», 3 июня 60 человек прибудут в «Алькада», а 8 июня дети заезжают в лагеря «Ласпи» и «Горный».

Директор Департамента образования и науки Игорь Белозеров отметил, что подготовка учреждений к летнему отдыху и оздоровлению детей входит в завершающую стадию.

- На сегодняшний день межведомственная комиссия при Правительстве Севастополя осуществляет проверочные мероприятия в детских лагерях с целью приведения в соответствие санитарно-гигиенических, противопожарных и антитеррористических требований. Специалисты проводят освидетельствование степени готовности учреждений к началу оздоровительного сезона. Закуплены все путевки и со следующей недели детские оздоровительные лагеря Севастополя начнут принимать первую смену, – сказал Игорь Белозеров.

Он добавил, что все государственные лагеря полностью укомплектованы штатными единицами.

Всего в текущем году за счет бюджетных средств на отдых и оздоровление будет направлено более 3 тысяч детей, половина из которых относится к льготной категории.