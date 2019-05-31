Владимир Путин вручил севастопольской семье Лисейцевых орден «Родительская слава»

В преддверии Международного дня защиты детей президент России Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» родителям многодетных семей.

В этом году высокой государственной награды удостоены восемь супружеских пар, живущих в разных регионах России.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей ордена были удостоены севастопольцы Сергей Алексеевич и Оксана Анатольевна Лисейцевы, воспитывающие девять детей.

- На примерах таких семей, как ваши, укрепляется авторитет самого института семьи, возрождаются исконные традиции крепкого дома, солидарности и любви, верности своему роду, своим предкам, которыми всегда была так сильна Россия. В этих традициях – преемственность поколений и сохранение нашей национальной идентичности, основа патриотизма, преданности Отечеству, готовности его защищать и беречь, – обратился глава государства к присутствующим.

Владимир Путин отметил, что приоритетная совместная задача государства, общества, традиционных религий – всемерно поддерживать семьи с детьми.

В ответном слове Сергей Лисейцев поблагодарил Владимира Путина за поддержку, которую глава государства оказывает севастопольским семьям.

- Для меня сегодня особенный день. Для меня это высшая государственная награда, которую я получал. Я очень хотел поблагодарить Вас, Владимир Владимирович, за ту заботу, которую получают последние пять лет многодетные семьи города Севастополя. Севастополь преображается. В Севастополе многие молодые семьи хотят, чтобы у них было много детей, потому что меняются условия их проживания. Например, наша православная школа никогда не получала поддержки от государства. В последние четыре года она получает финансовую поддержку от государства, и для родителей это очень ощутимо, – поблагодарил Президента Сергей Лисейцев.