«Здесь так круто! Просто счастье, что я сюда попала»: Победительница «Новой волны» в Артеке

Два дня. Девять стран. Одиннадцать юных исполнителей попали в финал международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», который проходил в Артеке.

Участники "Новой волны 2019"Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Ребятам всего 8 - 12 лет, но они уверенно выходят на сцену Артек-Арены под аплодисменты трехтысячной детской аудитории. их задача – заявить о себе и доказать взрослому звездному жюри свое право быть лучшим в международном конкурсе.

Вместе с детьми на сцену поднялись участники групп «ПИЦЦА», «Дискотека Авария», Сосо Павлиашвили, Алексей Воробьев, и многие другие. Оценивали ребят Лев Лещенко, Юлианна Караулова, Олег Газманов, Николай Басков, Юлия Савичева и председатель жюри – народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой. Кстати, членов жюри в этом году ограничили в максимальных баллах.

Жюри ограничили в максимальных оценках.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

- В этом году нам поменяли систему оценивания: «10» и «9» баллов - это максимальные оценки, которые можно поставить всего дважды. Это, честно говоря, не очень приятно, потому что я вижу, как ребята расстраиваются, но таковы условия, - рассказывает певица Юлианна Караулова. - Я в любом случае всем желаю удачи, даже не представляю насколько это волнительно и ответственно. Желаю ребятам получать удовольствие от этой сцены, от этого невероятного зала.

- Оценивать очень тяжело. В этот раз особенно, потому, что очень талантливые дети. Мне не хватило «десяток», - поделился с «КП» Крым народный артист Олег Газманов. - Я оцениваю ребят по трем критериям: слушаю как человек поет, оцениваю насколько образ соответствует песне, и, наверное, самое важное - как тебя принимают артековцы. Потому что, если на тебя не реагирует зал, то кому ты такой артист нужен?

Но артековский зал, наверное, один из самых гостеприимных. Ребята за кулисами рассказали, что основное волнение – это ожидание выхода. Но как только ступаешь на сцену, забывается всё (может быть, кроме слов песни), а дальше остается только петь и получать огромное удовольствие.

- На сцене Артек-Арены выступать абсолютно прекрасно, - отметил участник из Белоруссии Ярослав Соколиков. - Даже когда перед выходом слышишь гул зала, слышишь, как тебя поддерживают – перестаешь волноваться.

Тем не менее, два дня «Детской новой волны» расставили все по своим местам.

Ярослав Соколиков, Денберел Ооржак, Алиса Голомысова и Милана Пак.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Третье место и поездка в Польшу на детское Евровидение досталось Милане Пак из Узбекистана.

«Серебро» взял Ярослав Соколиков из в Белоруссии. Наградой для него станет песня, написанная профессиональными авторами, которая пополнит его репертуар.

Ну, а «золото» в этом году поделили два артиста: Денберел Ооржак из Кызыла (Республика Тыва) и Алиса Голомысова. Оба артиста представляли на конкурсе Россию.

Денберел стал открытием первого дня: благодаря тембру голоса он великолепно справился с песней Николая Носкова «Паранойя». Члены жюри отдали ему почти все свои десятки.

Алису же в первый день запомнили за великолепное исполнение песни «Метель» Аллы Пугачевой. Во второй день она осталась верна выбранному репертуару и спела «Делу время». Жюри единодушно отметили, что девочка настолько вжилась в образ, что напомнила Пугачеву.

Главный приз для Алисы и Денберела – съемки клипа на собственную песню.

- Мне очень нравится здесь выступать, - поделилась сияющая Алиса. - Здесь так круто, такая большая сцена просто счастье, что я сюда попала!