Крым и Севастополь стали самыми успешными регионами России

Крым и Севастополь показали самый быстрый рост основных секторов экономики среди всех российских регионов, сообщает РБК со ссылкой на расчеты Института комплексных стратегических исследований.

Эксперты оценили динамику в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, розничной торговле и секторе платных услуг населению за первый квартал 2019 года.

Наилучший показатель зафиксирован в строительной сфере. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, в первые три месяца 2018-го объем строительных работ в Севастополе увеличился на 70,9%, в Крыму – на 20,7%. В промышленности рост составил в Крыму 20,2%, в Севастополе — 5,2%. Розничная торговля поднялась в Крыму на 2,9%, в Севастополе — на 2,8%.

Рост экономики Крыма и Севастополя, по мнению экспертов, связан «эффектом низкой базы» и крупными федеральными проектами - например, строительством автомобильной трассы «Таврида», стоимость которой составляет 166 миллиардов рублей. Также в марте 2019 года были сданы в эксплуатацию Балаклавская и Таврическая ТЭС - их общая стоимость составила 71 миллиард рублей.