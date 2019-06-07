Маленький Витя попал в детдом, несмотря на последнюю волю неизлечимо больной матери. Но все же обрел семью

Полуторагодовалый мальчик улыбается. Он сидит на руках у 36-летней Валентины Тарасенко, которая теперь заменит ему мать. Малыша зовут Витя. Судьба свела их осенью прошлого года. Тогда родной маме мальчика Елене Чемерис волонтеры искали жилье. У нее не было условий для комфортной жизни с ребенком - необустроенная квартира без ремонта и сожитель, который часто поднимал на нее руку, а еще - порванный украинский паспорт. Кроме того, после родов выяснилось, что у 25-летней девушки - онкология.

В Крым Елена приехала из Киева, спасаясь от своего отчима, который ее бил. Поначалу девушка поселилась в Джанкойском районе, где жила на съемной квартире вместе с сожителем. Забеременела, родила. После родов у нее диагностировали лимфому Ходжкина третьей стадии (рак лимфатической системы).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/713557" frameborder="0"></iframe> "Ладушки-ладушки".В большой семье никому скучно не бывает

Сожитель бил девушку все чаще и все сильнее. Волонтеры, которые ей помогали, отмечают, что в больницу на лечение от рака Лена приезжала в синяках, а однажды - даже со сломанной ногой. Девушка решила уйти вместе с ребенком, и в качестве мести сожитель порвал ее паспорт.

Елена Чемерис с ребенком. Фото: личный архив

- Когда встал вопрос, где Лена будет жить, я обратилась к симферопольским семьям. Но все спрашивали, как это будет им компенсироваться, просили денег, а потом отказывали. Только Валентина Тарасенко согласилась принять Елену с малышом, это было осенью. Валя постоянно помогала Лене с ребенком, убирала, готовила. Мы все тоже оказывали посильную материальную и моральную помощь. В январе Лена даже называла Валентину мамой, - рассказала волонтер Светлана Морозова.

Время шло, и, несмотря на лечение и помощь волонтеров, Елене становилось все хуже. Она понимала, что рано или поздно уйдет, оставив ребенка сиротой. Тем временем, Витя привык к многодетной семье Валентины, у которой Елена жила.

Валентина забирает Витю Черемиса из детского дома. Фото: личный архив

ТЕПЕРЬ ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ

- У нас большая, дружная семья, - говорит, улыбаясь, Валентина. - Пятеро своих детей и двое приемных. Старшей дочке, Валентине, уже 17 лет. Она заканчивает 11 класс. Вторым родился сынок Вильгерд, ему 14. Занимается танцами. Глебушке 7 лет, только в школу пошел, 5 лет дочке Мирославе, 4 – Коле. Еще в нашей семье – семилетний Никита, он приемный, и четырехлетний Сережа. Витя был восьмым, все с ним играли. Считали еще тогда практически членом семьи.

Практически вся семья в составеФото: Виталий ПАРУБОВ

Пока мы разговариваем с Валентиной, малышка Мирослава подбегает к сидящему на руках Вите и дает ему клубнику: «Ешь, братик!».

- Мы верили в лучшее, но зимой Алена захотела отдать ребенка нам, если с ней что-то случится. И написала заявление о том, чтобы в случае ее смерти я стала опекуном. Это возможно по российскому законодательству, - отмечает Валентина.

Женщины подали в заявление в органы опеки – справку о неизлечимом заболевании, копии свидетельства о рождении ребенка, ксерокопию паспорта Валентины.

ПОПАЛ В ДЕТСКИЙ ДОМ

К сожалению, болезнь была бескомпромиссной, и Елена умерла в начале апреля.

- Органы опеки приехали ко мне после смерти мамы Вити, и забрали его в дом ребенка «Елочка». Никаких документов мне не давали. Я сразу же написала заявление на предварительную опеку ребенка, которое дает право на то, чтобы малыш остался в семье. Это было 4 апреля. Но Витя у нас не остался. Только 24 апреля я узнала, что мне отказали, - продолжила рассказ Валентина.

По ее словам, в отказе было указано, что это «противоречит интересам ребенка». Кроме того, в причинах отказа фигурировали ссылки на Семейный кодекс, по которому в приоритете усыновление, а не опека. Многодетная мать при этом в очереди на усыновление не стояла.

- Ежедневно я проведывала Витю, приносила ему памперсы. А однажды узнала, что к нему приходил возможный усыновитель. Мое заявление об опеке было только на рассмотрении, а ему уже подобрали новых родителей! – сетует Валентина.

Витя уже ходит, но пока неуверенноФото: Виталий ПАРУБОВ

Тогда она начала готовить документы на усыновление, а еще подала иск в суд, чтобы опротестовать отказ в предварительной опеке. К проблеме подключила журналистов и омбудсменов. Ситуация получила огласку даже в Москве и долетела до уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой.

- Только после этого ребенка мне передали и оформили документы на опеку. Два месяца ребенок пробыл в «Елочке»! - рассказала Валентина.

Сейчас семья - восемь детей, Валентина и ее муж Дмитрий - живут все вместе в четырехкомнатном доме. Во дворе стройным рядом стоят несколько колясок и велосипедов.

- Животных у нас тут нет, но ездим к бабушкам. Там и кошки, и собаки есть, - говорит многодетная мать.

Младшие братики и сестричка помогают Вите адаптироватьсяФото: Виталий ПАРУБОВ

Витя улыбается и не сходит с рук новой мамы. Едва его ставят на землю, мальчишка начинает плакать. Видимо, два месяца в детском доме сказываются.

МНЕНИЕ

Екатерина Горелкина, председатель правления КРОО «Жизнь в твоих руках»:

«За день до смерти Лена передумала оставлять ребенка Валентине»

- За день до смерти Лена позвонила мне и попросила определить ее в хоспис, а ребенка – в детский дом «Елочка». Говорила, что, возможно, она и погорячилась с решением оставить Витю этой семье. Я сразу же позвонила Вале. Она сказала, что не против, потому что, по ее же словам, у мальчика не будет законных оснований оставаться в семье. Еще до смерти Лены Валентина поехала в департамент по делам детей в администрации Симферополя, чтобы заверить заявление Елены, хотя девушка была против на тот момент. Я считаю, что органы опеки действовали после смерти матери Вити оперативно и правильно. Они изъяли ребенка, потому что она ему никто. Думаю, Валя просто надавила на Лену, поскольку она очень ведомый человек. По моему мнению, лучше было отдать ребенка на усыновление в бездетную семью, он был бы на правах родного.

ОФИЦИАЛЬНО

Ирина Клюева, уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым:

- Коллизия в данном случае была в двух законах РФ. Один из них – Семейный кодекс РФ, который говорит о том, что усыновление в приоритете, а второй – Закон об опеке, в котором есть статья, что родители при жизни могут написать заявление в органы опеки, чтобы в случае смерти ребенок был определен в конкретную семью. Когда мама ребенка умерла, Валентина подала заявление в органы опеки, но они решили руководствоваться Семейным кодексом. А Валентина была не против усыновить ребенка, но ей необходимо было встать в очередь. Но она была бы далеко не первой. Таким образом, воля мамы бы не осуществилась. Органы опеки могли бы отдать ребенка под временную опеку сразу после смерти матери, в этом не было нарушений. А за полгода проверить все, что их интересовало. Странно, что возникли сомнения, ведь полтора года назад Валентине присвоили статус «приемная семья» в органах опеки.