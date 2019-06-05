2019-06-05T08:08:29+03:00
Туризм

7 крымских городов вошли в десятку самых популярных для отдыха в День России

Больше всего туристы любят Ялту и Евпаторию
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Евпатория замыкает тройку лидеровЕвпатория замыкает тройку лидеровФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Крымские города вошли в первую десятку отечественных курортов, популярных у туристов на День России.

Вся страна 12 июня будет отдыхать и отмечать один из главных государственных праздников. Куда же поедут в этот день туристы, решили узнать аналитики популярного сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Оказалось, что из 10 самых популярных курортов на День России аж семь - крымские!

Чаще всего туристы бронируют отдых в Ялте, Евпатории, Феодосии, Алуште, Судаке, Алупке и Севастополе. Также в Списке - Сочи, Анапа и Ейск (Краснодарский край).

- Туристы бронируют морской отдых на курортах в первой половине июня в среднем на период с 10 по 14 ночей и потратят на аренду жилья от 1,7 до 2,7 тысяч рублей в сутки, - рассказали аналитики. - Дешевле всего - в Ейске, дороже - в Ялте. Самый длительный отдых - в Евпатории (14,5 ночей).

Именно Ялта и Евпатория входят в тройку самых востребованных мест для отдыха наравне с "раскрученным" Сочи (см. рубрику КОНКРЕТНО). Рейтинг составили по итогам оплаченных броней для проживания с 11 по 13 июня 2019 года.

КОНКРЕТНО

Популярные морские курорты на День России и цены на отдых:

1. Ялта, Крым - 2709 рублей в сутки

2. Сочи, Краснодарский край — 1891 рублей в сутки

3. Евпатория, Крым — 1886 рублей в сутки

4. Анапа, Краснодарский край — 1844 рублей в сутки

5. Феодосия, Крым — 2116 рублей в сутки

6. Алушта, Крым — 2314 рублей в сутки

7. Судак, Крым — 2108 рублей в сутки

8. Севастополь, Крым — 2062 рублей в сутки

9. Алупка, Крым — 2031 рублей в сутки

10. Ейск, Краснодарский край — 1683 рублей в сутки

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Певица Алена Свиридова назвала самое дикое место в Крыму
Светская львица с большими губами взбудоражила Instagram дерзкой татуировкой
В Севастополе предприниматель украла 400 тысяч из городского бюджета
Переход в кусты: Новые "зебры" в Симферополе повеселили горожан
Крым представит на ПМЭФ-2019 проект агропромышленного парка под Симферополем
Погода в Крыму на 5 июня: Штормовое предупреждение
В Крыму из-за грозы 19,5 тысяч абонентов сидели без света
Под Симферополем столкнулись ВАЗ и троллейбус, есть жертвы
Двое симферопольцев проникали в квартиры и воровали украшения: Ущерб составил почти миллион рублей
Республика Крым презентует инвестиционный потенциал на ПМЭФ-2019
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства скоростной трассы «Новороссийск-Керчь»
Житель Севастополя пойдет под суд по подозрению в убийстве сына
В Симферополе женщина ударила мужа ножом во время ссоры
За пять месяцев 2019 года аэропорт «Симферополь» обслужил 1,2 миллиона пассажиров
В праздничном намазе в Симферополе приняли участие три тысячи мусульман
В Алуште недобросовестного подрядчика оштрафовали почти на 9 миллионов рублей
Ученые засняли, как в Черном море мама-дельфин горюет по погибшему малышу
Крымчанин получил тюремный срок за изготовление взрывчатки и призывы к экстремизму
В Симферополе расторгли контракт с недобросовестным перевозчиком
В ялтинских горах спасли альпиниста из Украины
У берегов Крыма прошел воздушный бой истребителей
Крымские спасатели в Азовском море искали матроса, который упал с буксира
В Севастополе до конца лета ограничили движение на одной из улиц
В Крыму на ближайшие дни объявили чрезвычайную пожарную опасность
В Крыму ушел из жизни последний ветеран Керченско-Феодосийского десанта
В Крыму 4 июня объявлен выходным днем
В торговом центре Симферополя правоохранители накрыли партию контрафакта