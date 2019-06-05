7 крымских городов вошли в десятку самых популярных для отдыха в День России

Крымские города вошли в первую десятку отечественных курортов, популярных у туристов на День России.

Вся страна 12 июня будет отдыхать и отмечать один из главных государственных праздников. Куда же поедут в этот день туристы, решили узнать аналитики популярного сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Оказалось, что из 10 самых популярных курортов на День России аж семь - крымские!

Чаще всего туристы бронируют отдых в Ялте, Евпатории, Феодосии, Алуште, Судаке, Алупке и Севастополе. Также в Списке - Сочи, Анапа и Ейск (Краснодарский край).

- Туристы бронируют морской отдых на курортах в первой половине июня в среднем на период с 10 по 14 ночей и потратят на аренду жилья от 1,7 до 2,7 тысяч рублей в сутки, - рассказали аналитики. - Дешевле всего - в Ейске, дороже - в Ялте. Самый длительный отдых - в Евпатории (14,5 ночей).

Именно Ялта и Евпатория входят в тройку самых востребованных мест для отдыха наравне с "раскрученным" Сочи (см. рубрику КОНКРЕТНО). Рейтинг составили по итогам оплаченных броней для проживания с 11 по 13 июня 2019 года.

КОНКРЕТНО

Популярные морские курорты на День России и цены на отдых:

1. Ялта, Крым - 2709 рублей в сутки

2. Сочи, Краснодарский край — 1891 рублей в сутки

3. Евпатория, Крым — 1886 рублей в сутки

4. Анапа, Краснодарский край — 1844 рублей в сутки

5. Феодосия, Крым — 2116 рублей в сутки

6. Алушта, Крым — 2314 рублей в сутки

7. Судак, Крым — 2108 рублей в сутки

8. Севастополь, Крым — 2062 рублей в сутки

9. Алупка, Крым — 2031 рублей в сутки

10. Ейск, Краснодарский край — 1683 рублей в сутки