Как Севастополь отметит День города и День России-2019: полная программа мероприятий с 8 по 16 июня

В Севастополе с 8 по 16 июня пройдут праздничные мероприятия в честь Дня России 236-й годовщины существования города.

8 июня

На площади Нахимова в 9.00 пройдет церемония закрытия конкурса по воздушной выручке экипажей вооруженных сил РФ «Авиадартс-2019».

В 11.10 начнется фестиваль «100 чудес Севастополя». Посетителей ждут презентации авторских экскурсий и новых и традиционных природных маршрутов.

В 11.45 над акваторией Севастопольской бухты начнется масштабное авиашоу.

В 18.00 на площади Нахимова пройдет общегородской бал под музыкальное сопровождение Севастопольского симфонического оркестра. Он впервые выступит на главной площади города. Участников бала ждут мастер-классы от хореографов Большого Севастопольского Офицерского бала.

10 июня

В 18.30 в Античном театре музея «Херсонес Таврический» выступит образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ. Мероприятие пройдет в рамках всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации «Всегда на страже – 2019». Больше 300 музыкантов Росгвардии по всей России примут участие в мероприятии.

11 июня

В 19.00 в Музейном комплексе фортификационных сооружений «Михайловская батарея» начнется театрализованное представление военных оркестров.

В 15.00 в Севастопольском драматическом театре им. А.В. Луначарского пройдет городское торжественное собрание и праздничный концерт.

12 июня

В 11.00 на Поклонной горе откроется фестивальный городок. Здесь в рамках фестиваля «Многонациональная Россия» пройдет ярмарка народных промыслов и ремесел, где будут представлены расписные матрешки, изделия из глины и дерева, поделки из лыка и лозы, народные музыкальные инструменты. Также на Поклонной горе пройдут мастер-классы по плетению лаптей, валянию войлока, росписи по дереву, плетению венков из цветов, традиционным оберегам из натуральных материалов, старинной ручной вышивке, игре на гуслях, здесь же будет работать настоящая кузница и гончарная мастерская.

С 12.00 в парке Победы зазвучат мелодии народов России в современной обработке. Зрители вместе с артистами смогут исполнить всем знакомые песни в этнокараоке и послушать, как поют победители телевизионных музыкальных конкурсов «Во весь голос» и «Страна пой».

В 14.40 в парке Победы начнется большой многонациональный концерт, на котором выступят Сосо Павлиашвили, заслуженный артист России греческого происхождения Эвклид Кюрдзидис, Родион Газманов, певицы Анастасия Спиридонова и Анна Шульгина (SHENA), победители и участники шоу «Голос» и «Голос. Дети» Арцвик, Рагда Ханиева, Полина Богусевич, Эмиль Кадыров, Витольд Петровский, группа «Премьер-министр» и многие-многие другие. Завершится фестиваль этнодискотекой.

В 15:45 на площади Нахимова выступит джаз-оркестр «Государственное училище духового искусства» Москвы.

В 16.00 на участке площадь Суворова - площадь Нахимова пройдет марш-парад военных оркестров, а через 45 минут участники фестиваля «Всегда на страже – 2019» дадут гала-концерт. Художественный руководитель - народный артист Российской Федерации Игорь Бутман.

14 июня

В 9.30 на площади Нахимова запланировано открытие городской Доски почета.

В 15:00 на набережной Корнилова участники фестиваля силового экстрима «Евразийские игры» попробуют побить рекорды России и Евразии. Рекорд Евразии – спортсмен мог потянуть 40 тонн тяжелой транспортной техники с помощью специальной упряжки. Рекорд России – 800 и 850 кг.

Вечером, в 18.00, на площади Нахимова для горожан и гостей города выступят творческие коллективы Севастополя и звезды российской эстрады — группа «Блестящие», М. Суханкина и группы «Мираж», «Дискотека Авария».

16 июня

Концертная программа с участием Вадима Самойлова (группа «Агата Кристи») и группы «Декабрь» состоится 16 июня на площади Нахимова.

Вечером 16 июня на Михайловской батарее пройдет VI Международный Большой Севастопольский Офицерский Бал.