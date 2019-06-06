2019-06-06T15:04:25+03:00
Общество

На фестивале «Опера в Херсонесе» поставят балет «Спартак»

Знаменитую постановку в Севастополе исполнят мировые звезды балета
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Центральным событием III ежегодного фестиваля «Опера в Херсонесе» в Севастополе в этом году станет постановка балета «Спартак», сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников в ходе Санкт-Петербургского экономического форума

Он напомнил, что на мысе Хрустальный будет создаваться культурный кластер, который предполагает строительство театра оперы и балета, академии хореографии, филиалов Третьяковской галереи и Эрмитажа, музейно-мемориального комплекса защитникам Севастополя 1941-1942 гг и других объектов. Все это приведет к существенному, качественному изменению культурной жизни Севастополя, уверен Дмитрий Овсянников

- Культурная повестка в Севастополе насыщена и сегодня. У нас проходят знаковые события, например «Опера в Херсонесе». Уже дважды на фестивале был президент России Владимир Владимирович Путин, в этом году мы тоже ждем главу государства. Ярким событием станет постановка балета «Спартак». Уверен, что многообразие составляющих культурной жизни Севастополя наполнят содержанием стены тех объектов, которые мы сегодня начинаем строить, – рассказал в интервью радио «Спутник» губернатор.

Прославленную постановку балета «Спартак» исполнят мировые звезды балета: известнейший танцовщик современности, лауреат международных конкурсов, дипломант Национального театрального фестиваля «Золотая Маска» Сергей Полунин и премьер Баварского балета Озиель Гоунео.

Международный фестиваль «Опера в Херсонесе» в этом году пройдет в третий раз. Его проведение запланировано на 14-17 августа. Мероприятие является знаковым событием отечественной культуры и занимает видное место среди российских фестивалей классического искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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