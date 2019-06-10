В Сети появилось видео, как в колонну МЧС, ехавшую в Керчь, врезалась фура

Утром 10 июня в колонну МЧС въехала фура. Видео ДТП выложили очевидцы в соцсети. На кадрах видно, как фура движется по трассе, замедляет движение, но врезается в колонну четырех ведомственных автомобилей. Столкновение произошло на 201 км трассы М-4 «Дон».

Как стало известно позже, сотрудники чрезвычайного ведомства направлялись в Керчь для проведения работ по разминированию. В момент аварии у авто МЧС была техническая остановка.

По данным Главного управления МЧС России по Тульской области, в ДТП пострадали пять сотрудников чрезвычайного ведомства. Их госпитализировали с травмами средней и легкой тяжести.

В колонну МЧС 10 июня утром въехала фура.Видео RU_CHP: Первый по происшествиям/"Вконтакте

На трассе продолжает работать следственно-оперативная группа полиции, правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.

Автомобили получили серьезные повреждения во время столкновения с фурой, поэтому они не смогут продолжить движение. Машины заменят на резервные, а после колонна продолжит движение в Керчь для проведения работ по разминированию.

По данным управления МВД по Тульской области, в южном направлении движение организовано по одной полосе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.