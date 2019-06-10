2019-06-10T17:18:53+03:00
Общество

Аграрии Севастополя за весну заложили почти 300 гектаров виноградников

Это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

Севастопольские аграрии в весенний сезон заложили 296,3 гектара виноградников, выполнив головой план закладки на 60%.

Более того, только осенью этого года предприятия города заложили на почти в два раза больше виноградников, чем за весь прошлый год, когда высадили лишь 161 гектар.

Такой рост стал возможен благодаря увеличению государственных субсидий на закладу и уход за многолетними насаждениями и реализации приоритетного проекта «Терруар «Севастополь».

- Правительство Севастополя продолжит оказывать государственную поддержку развитию виноградарства и виноделия. Сумма субсидирования закладки новых садов и виноградников в 2019 году составит 320 млн рублей. За счет этих средств мы компенсируем аграриям до 80% расходов на закладку и уход за молодыми виноградниками и ожидаем, что в 2019 году в Севастополе появится более 500 гектаров виноградников, - отметил директор Департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков.

Наибольшую площадь новых виноградников этой весной заложили работники агрофирмы «Золотая балка» - 76,6 гектара. На втором месте с показателем 69,2 гектара – ООО «СВЗ-Агро». Также посадку виноградников весной 2019 года осуществили: ООО «Инвест резерв» (43,68 га), К(Ф)Х «Виноградарь» (20,95 га), К(Ф)Х «Позднякова А.С.» (9,32 га), АО «Артвин» (46 га), ООО «Инвест Актив» (18,1 га), ООО «Легадо» (12,42 га).

Большинство этих предприятий - участники приоритетного проекта «Терруар «Севастополь», который предусматривает увеличение объемов производства вин, расширение их ассортимента и популяризацию винного агротуризма в регионе.

- К участию в приоритетном проекте «Терруар «Севастополь» уже заявились 22 винодельческих предприятия Севастополя – это и крупные производители, и ряд субъектов малого и среднего предпринимательства, которые занимаются выпуском авторских вин. Для потенциальных участников проекта сформировано 7 инвестиционных площадок, - напомнил Дмитрий Чумаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Крыму зафиксировали новый случай бешенства
Пробкам - бой: Въезды в Симферополь расширят, а движение - оптимизируют
Змеи тоже люди: спасатели помогли ужу вернуться домой
Появилось видео задержания сторонников "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму
В Красноперекопске женщина набросилась с ножом на сожителя во время ссоры
Спасатели вытащили из моря тонущего крымчанина
Выдворенная из РФ украинка-нарушительница «стала старше», чтобы попасть в Крым
У берегов Крыма плавает дельфин-мутант
На трассе Ялта-Севастополь произошло смертельное ДТП
Ребенок из Симферополя первым высадится на Марс
Огневая подготовка и боевые стрельбы: В Крыму проходят учения военных Черноморского флота
В Крыму проходят обыски у участников террористической секты
Пострадавшие от непогоды в Севастополе жители получат компенсацию
Погода в Крыму на 10 июня: до +32 градусов и дождь
В Симферопольском водохранилище утонул пикап Mitsubishi
После непогоды в Севастополе 37 гаражей могут обвалиться
ДТП с виражами: В Симферополе перевернулся Mercedes и "кувыркался" по дороге
В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Крыму во второй половине дня
Погода в Крыму на 9 июня: до +31 градуса и дождь
У берегов Крыма нашли 250-килограммовую бомбу
В Севастополе дождь затопил машины на штрафплощадке
МЧС: В Севастополе спасатели продолжают устранять последствия непогоды
Севастопольские аграрии не пострадали от града
На ПМЭФ-2019 показывают Крымский мост в формате 360 градусов
Переменная облачность и дожди: Прогноз погоды в Крыму на 8 июня
Вот это мужики! Двое мужчин на руках перенесли бабулю через потоки воды после сильного ливня в Севастополе
К местным парламентским выборам в Крыму закупят 200 "электронных урн"
На дороге Ялта-Гончарное произошел обвал горной породы