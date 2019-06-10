Аграрии Севастополя за весну заложили почти 300 гектаров виноградников

Севастопольские аграрии в весенний сезон заложили 296,3 гектара виноградников, выполнив головой план закладки на 60%.

Более того, только осенью этого года предприятия города заложили на почти в два раза больше виноградников, чем за весь прошлый год, когда высадили лишь 161 гектар.

Такой рост стал возможен благодаря увеличению государственных субсидий на закладу и уход за многолетними насаждениями и реализации приоритетного проекта «Терруар «Севастополь».

- Правительство Севастополя продолжит оказывать государственную поддержку развитию виноградарства и виноделия. Сумма субсидирования закладки новых садов и виноградников в 2019 году составит 320 млн рублей. За счет этих средств мы компенсируем аграриям до 80% расходов на закладку и уход за молодыми виноградниками и ожидаем, что в 2019 году в Севастополе появится более 500 гектаров виноградников, - отметил директор Департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков.

Наибольшую площадь новых виноградников этой весной заложили работники агрофирмы «Золотая балка» - 76,6 гектара. На втором месте с показателем 69,2 гектара – ООО «СВЗ-Агро». Также посадку виноградников весной 2019 года осуществили: ООО «Инвест резерв» (43,68 га), К(Ф)Х «Виноградарь» (20,95 га), К(Ф)Х «Позднякова А.С.» (9,32 га), АО «Артвин» (46 га), ООО «Инвест Актив» (18,1 га), ООО «Легадо» (12,42 га).

Большинство этих предприятий - участники приоритетного проекта «Терруар «Севастополь», который предусматривает увеличение объемов производства вин, расширение их ассортимента и популяризацию винного агротуризма в регионе.

- К участию в приоритетном проекте «Терруар «Севастополь» уже заявились 22 винодельческих предприятия Севастополя – это и крупные производители, и ряд субъектов малого и среднего предпринимательства, которые занимаются выпуском авторских вин. Для потенциальных участников проекта сформировано 7 инвестиционных площадок, - напомнил Дмитрий Чумаков.