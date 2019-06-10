Власти Севастополя субсидируют переход автомобилей горожан на газомоторное топливо

Правительство Севастополя субсидирует переоборудование частного транспорта горожан на экологичное газомоторное топливо.

В ближайший год воспользоваться средствами господдержки сможет тысяча севастопольских автолюбителей.

- Выделяется субсидия для перевода транспортных средств на природный газ в качестве моторного топлива. Предполагается переоборудование порядка одной тысячи автомобилей. Те, кто решат переоборудовать свой транспорт, будут платить лишь половину от общей стоимости, – пояснил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Глава города поддержал данную инициативу и отметил, что с учетом доли общественного транспорта на газу можно начинать активный перевод частного грузового и легкового транспорта.

- Я полностью поддерживаю данную инициативу. Но перевод на газ тысячи автомобилей в ближайший год недостаточен. Нужно продолжить в таком же количестве в последующие три года. Вопросы экологии являются ключевыми в деятельности правительства Российской Федерации, и регионы в этом также заинтересованы, – подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Всего на сегодняшний день в Севастополе зарегистрировано порядка 130 тысяч легковых автомобилей.