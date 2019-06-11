Нет бейджа? Плати штраф: Какими теперь будут джип-экскурсии в Крыму

- Жжжж! Мимо на большой скорости проносится большой джип, он летит, что есть сил, по горной тропинке к мысу Меганом. Мне еще топать и топать, а машины уж и след простыл. За четырехколесным зверем тянется глубокий след, оставленный покрышками.

Раньше никому не было дела до тех, кто зарабатывает за счет поездок по бездорожью. Самые популярные маршруты джиперов проходят по заповедным местам. Например, по Хапхальскому заповеднику к водопаду Джур-Джур.

По южному склону Демерджи, который входит в зону особо охраняемой природной территории, уже два года как ездить запретили. Но ведь ездят же!

Местами колея уходит на полтора метра вниз. Фото: "Джиппинг в Алуште"

В министерстве курортов и туризма Крыма давно заявляли, что большинство джипперов не согласовывает свои маршруты с дирекциями особо охраняемых территорий, эта проблема сохранилась и до сих пор. Помимо этого, в МВД по Республике Крым по итогам майской проверки джиперов выявили 53 автомобиля, которые были технически неисправны. Среди 197 проверенных частных водителей-экскурсоводов двое были в состоянии алкогольного опьянения, а 30 не имели водительских прав.

При этом желающих покататься всегда много, знай - греби деньги лопатой в сезон!

5000 рублей в среднем стоит 4-5-часовая прогулка на джипе по тропам горного Крыма. Но не тут-то было.

Депутаты Госсовета Крыма преподнесли летний сюрприз и приняли закон, который должен урегулировать хаос, царивший в этой сфере. Должен, но сможет ли?..

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА

Из-за бесконтрольной езды джиперов и байкеров разрушается верхний слой почвы в крымских горах, пропадает растительность, зачастую - уникальная.

Нередко нелегалы едут по горам на большой скорости, не соблюдая правила безопасности. Как результат - многочисленные травмы или смерть пассажиров. Так, в сентябре прошлого года 11-летний ребенок вылетел из кузова машины, которая мчалась к водопаду Джур-Джур. Организаторы поездок, действующие вне правового поля, не всегда несут ответственность за пострадавших туристов.

Бывает, что природе наносится двойной вред. Так, два года назад под Судаком перевернулся джип, который ехал по бездорожью. Автомобиль загорелся, и огонь перекинулся на лес. Силами МЧС пожар потушили, но пожар уничтожил 50 гектаров леса (!).

Спуск с Демерджи. Фото: "Джиппинг в Алуште"

- Отсутствие правовой регламентации в таком популярном виде туризма, как автомототуризм, приводит к тому, что оказание услуг по перевозке туристов на транспортных средствах по бездорожью становится опасным и приводит иногда к трагическим последствиям, а также наносит невосполнимый ущерб экологической среде. Законопроект и подзаконные акты впервые в Крыму определяют необходимые меры по обеспечению безопасности туристов и существенные штрафы за нарушения, - сообщил глава министерства курортов и туризма РК Вадим Волченко.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ

Стаж и бейдж

С момента вступления закона каждый водитель должен иметь удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и стаж не меньше трех лет, а также личный идентификационных бейдж.

Паспорт маршрута

Организатор автомототуризма, согласно закону, сам разрабатывает паспорт маршрута и в обязательном порядке согласовывает его с уполномоченными исполнительными органами государственной власти Республики Крым и муниципалитетами, которые владеют участками.

Правда, самой процедуры согласования паспорта маршрута еще нет. Ее будет разрабатывать Совет министров Крыма. Известно, что в нем должна быть указана схема движения транспортных средств и внедорожники, которые будут перевозить туристов.

Техосмотр и детские кресла

Закон предъявляет отдельные требования к автомобилям, которые выходят на экстремальный маршрут. Перед каждым выездом транспортное средство проходит технический осмотр, а водитель - медицинский. Кроме того, в джипах должны быть детские кресла для перевозки маленьких пассажиров, ремни - для взрослых.

В минкурортов и туризма РК уточнили, что для полного действия закона в 2019 году будут разработаны подзаконные акты.

КСТАТИ

Минэкологии не спросили

Интересно, что министерство экологии и природных ресурсов Крыма к разработке законопроекта не привлекали.

- Мы совсем недавно узнали, что закон выносили на рассмотрение. Мы его обязательно изучим. Наше министерство не привлекали к разработке. Как только закон вступит в силу, будем его выполнять, - сообщил глава ведомства Геннадий Нараев.

Отдых в горах с палаткой - заглядениеФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

МНЕНИЕ

«Неясно, как будет на практике»

А что же джиперы? А они в ожидании. Многие не понимают, как дальше вести свой бизнес.

- Пока неясно, как закон будет работать на практике. Сейчас в документе есть непонятные моменты, - считает Владимир Ткаченко, один из организаторов джип-туров в Алуште. - Например, указано, что организатор автомототуризма сам разрабатывает паспорт маршрута. Я думаю, что этим должно заниматься либо ведомство, либо муниципалитет, которому принадлежит территория. Ведь по одним и тем же маршрутам ездят многие джипперы. И что, каждому из них нужно разрабатывать один и тот же паспорт? - возмущается предприниматель.

Ни штрафы, ни другие меры джиперов не пугаютФото: Анна САДОВНИКОВА

Пока что в Крыму регистрируются лишь пешеходные экскурсионные маршруты, которые пролегают по заповедным территориям. Так, для пяти государственных природных заказников регионального значения республики приказом Минприроды Крыма установлено восемь пешеходных экскурсионных экологических маршрутов.

Второй момент, который смутил Ткаченко, по закону ответственность несут только официально оформленные лица.

- Сумма штрафа начинается от 10 тысяч рублей. Непонятно, будут ли штрафовать нелегалов? Если их не будут контролировать, то и нам легче будет просто уйти в тень, - делится своим мнением организатор джип-туров.

Прямая речь

«Джиперов штрафами не испугать»

Сергей КИСЕЛЕВ, кандидат филологических наук, доцент кафедры экономической и социальной географии КФУ:

- Я думаю, что в Крыму должны быть зоны, полностью закрытые для какого-либо вообще вида транспорта, кроме того, который принадлежит лесникам. Этого принципиального понимания у наших чиновников нет, потому что они не знают потенциала нашей природы, ее хрупкости и того, насколько она подвержена внешнему воздействию. Я постоянно наблюдаю в разных местностях горного Крыма на популярных и не очень туристических маршрутах, как происходит эрозия троп, где просто ездят горные велосипеды и мотоциклы. Понимаю, что некоторые могут сказать, будто ущемляются права инвалидов, которые не могут взобраться на горы пешком.

Но подумайте, ведь никто не борется за то, чтобы люди с ограниченными возможностями могли взобраться на Эльбрус! От колес байкеров и джипперов разрушение почв идет довольно быстро. В восточном Крыму я видел, как одна дорога углубилась метра на полтора по отношению к основной поверхности за 10 лет. Также постоянно разрушается Коровья тропа, которая проходит к югу и юго-востоку от Демерджи-яйлы. Мы живем в засушливой зоне, и все эти процессы негативно скажутся в перспективе на многих аспектах жизни не только биоценоза, но и на жизни людей.

Думаю, закон не особо поможет сохранить природу. Ни штрафы, ни другие меры джиперов не пугают. Потому что та прибыль, которую получают предприниматели от туров, намного выше. А ведь они используют ресурс, который не был ими создан. Вопрос стоит очень серьезно, потому что маленькие горные вершины Крыма подвергаются жесточайшему прессу со стороны людей.

ДЕНЕЖКИ

Какой штраф?

От 10 до 50 тысяч рублей заплатят должностные и от 30 до 100 тысяч рублей юридические лица, которые будут использовать маршруты повышенной опасности без внесения сведений о маршруте в реестр субъектов и объектов туристской индустрии Республики Крым.

500 – 2000 рублей - штраф должностному лицу за то, что водитель на маршруте не будет иметь бэйджа. За такое же нарушение юридическое лицо заплатит от 3 до 5 тысяч рублей.