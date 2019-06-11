2019-06-11T14:29:49+03:00
Общество

В Севастополе запустили современную газозаправочную станцию

Власти города со временем планируют перевести весь общественный транспорт на газомоторное топливо
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе, в районе Камышового шоссе, открыта новая газозаправочная станция мощностью 38,4 тысяч кубометров в сутки.

Для подачи газа в баки транспорта используется 2 компрессора и 8 заправочных постов.

- Данный заправочный комплекс рассчитан на заправку любых видов автотранспортных средств, работающих на метане. Станция оснащена самым современным оборудованием, которое обеспечивает очистку газа, и поэтому мы будем заправлять весь транспорт топливом высочайшего качества. Проектная проходимость комплекса достигает 640 автомобилей в сутки. До конца 2020 года наша компания планирует ввести в строй как минимум еще один аналогичный заправочный комплекс в Севастополе, - рассказал член совета директоров «Севастопольнефтепродукт» Евгений Маков.

По словам губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, сегодня здесь заправятся 20 новых автобусов, прежде чем выйти на городские маршруты.

-. Главной проблемой действующего городского автопарка было некачественное газомоторное топливо, от которого портились двигатели, и очереди на заправку, в которых автобусы простаивали до 1,5 часов. Новая газозаправочная станция позволит решить и проблемы общественного транспорта, и обеспечить качественным топливом севастопольских автомобилистов, - подчеркнул губернатор Дмитрий Овсянников.

Он отметил, что в планах властей перевести весь общественный транспорт города на экологически безопасное газомоторное топливо.

Глава города напомнил, что на заседании правительства Севастополя было принято постановление, предполагающее выделение субсидии для переоборудования автомобилей под газомоторное топливо в размере 20% от всей стоимости работ, еще 30% будет компенсировать Министерство энергетики РФ после принятия соответствующей федеральной программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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