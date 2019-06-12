Танцы и новые арт-объекты: В Симферополе торжественно отметили присвоение аэропорту имени Айвазовского

В аэропорту Симферополя в День России торжественно отметили официальное присвоение воздушной гавани имени известного художника Ивана Айвазовского (Айвазяна).

На церемонии звучала классическая музыкаФото: Наталья Гоцанюк

В официальной части приняли участие первые лица республики. На церемонию из Австралии прилетела праправнучка художника Аманда Роджерс.

Среди почетных гостей - глава Крыма Сергей Аксенов, праправнучка художника Аманда РоджерсФото: Наталья Гоцанюк

Также состоялось гашение тематической почтовой карточки ФГУП «Почта Крыма». В терминале презентовали коллекционную монету с изображением картин Айвазовского. Также состоялся танцевальный флешмоб: дети исполнили народный армянский танец «Кочари».

Дети исполнили армянский танец "Кочари"Фото: Наталья Гоцанюк

С этого дня посадочные талоны в аэропорту - с изображением знаменитого на весь мир мариниста, а также его картин.

Кроме того, теперь все желающие смогут сделать снимок в новой фотозоне у зеленой стены в холле терминала.

- Фотозона является стилизацией одной из самых известных картин Айвазовского – «Среди волн». И с сегодняшнего дня все гости аэропорта Симферополь могут запечатлеть себя посреди волнующегося моря. Для юных пассажиров установлена конструкция с кубиками, которые собираются в две картины Айвазовского, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Ребятишкам нравятся арт-объектыФото: Наталья Гоцанюк

Вскоре на привокзальной площади появится монумент, посвященный Айвазовскому, а в зоне отдыха появится выставка его картин: на вращающихся экспозиционных стендах разместят полтора десятка репродукций.

В честь Айвазовского танцевали в терминалеФото: Наталья Гоцанюк

Отметили официальное присвоение нового имени аэропорту и в Армении. Почти полсотни профессиональных танцоров сегодня исполнили национальный армянский танец «Кочари» в ереванском аэропорту Звартноц.