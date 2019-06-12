Танцы и новые арт-объекты: В Симферополе торжественно отметили присвоение аэропорту имени Айвазовского
В аэропорту Симферополя в День России торжественно отметили официальное присвоение воздушной гавани имени известного художника Ивана Айвазовского (Айвазяна).
На церемонии звучала классическая музыкаФото: Наталья Гоцанюк
В официальной части приняли участие первые лица республики. На церемонию из Австралии прилетела праправнучка художника Аманда Роджерс.
Среди почетных гостей - глава Крыма Сергей Аксенов, праправнучка художника Аманда РоджерсФото: Наталья Гоцанюк
Также состоялось гашение тематической почтовой карточки ФГУП «Почта Крыма». В терминале презентовали коллекционную монету с изображением картин Айвазовского. Также состоялся танцевальный флешмоб: дети исполнили народный армянский танец «Кочари».
Дети исполнили армянский танец "Кочари"Фото: Наталья Гоцанюк
С этого дня посадочные талоны в аэропорту - с изображением знаменитого на весь мир мариниста, а также его картин.
Кроме того, теперь все желающие смогут сделать снимок в новой фотозоне у зеленой стены в холле терминала.
- Фотозона является стилизацией одной из самых известных картин Айвазовского – «Среди волн». И с сегодняшнего дня все гости аэропорта Симферополь могут запечатлеть себя посреди волнующегося моря. Для юных пассажиров установлена конструкция с кубиками, которые собираются в две картины Айвазовского, - рассказали в пресс-службе аэропорта.
Ребятишкам нравятся арт-объектыФото: Наталья Гоцанюк
Вскоре на привокзальной площади появится монумент, посвященный Айвазовскому, а в зоне отдыха появится выставка его картин: на вращающихся экспозиционных стендах разместят полтора десятка репродукций.
В честь Айвазовского танцевали в терминалеФото: Наталья Гоцанюк
Отметили официальное присвоение нового имени аэропорту и в Армении. Почти полсотни профессиональных танцоров сегодня исполнили национальный армянский танец «Кочари» в ереванском аэропорту Звартноц.
ИСТОЧНИК KP.RU