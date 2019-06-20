Рейс Симферополь-Санкт-Петербург экстренно вернулся в крымский аэропорт

Самолет, вылетевший из аэропорта Симферополь в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили в пресс-службе симферопольского аэропорта.

- Рейс из Симферополя в Санкт-Петербург (5620) вернулся в аэропорт по технической причине. Посадка прошла в штатном режиме, - уточнили в аэропорту.

Авиакомпания направила резервное воздушное судно, и пассажиры в ближайшее время отправятся в Санкт-Петербург.

- Во время его ожидания самолета пассажиры будут обслуживаться в полном соответствии со стандартами авиакомпании и федеральными авиационными правилами им буду предоставлены напитки и горячее питание, - добавили в пресс-службе.

Сервис мониторинга воздушного движения flightradar24.com показал, что самолет рейса FV5620 вылетел из аэропорта Симферополь в Санкт-Петербург в 11.46. Сразу после взлета он полетел в сторону Джанкоя, и совершил несколько кругов. Затем развернулся над Бахчисараем, после чего снова отправился в Симферополь. В аэропорту он приземлился в 12.45.