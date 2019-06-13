«Единая Россия» в Севастополе развернула самый большой флаг России

В День России в Севастополе активисты Молодежного совета при региональном отделении партии «Единая Россия» вместе с жителями и гостями города развернули самый большой флаг Российской Федерации. Главный символ государства развернули на площадке перед памятником «Солдат и Матрос». Площадь флага составляет 2400 квадратных метров, его длина – 60 метров, ширина – 40 метров. В акции приняли участие более 100 человек.

По словам секретаря Севастопольского регионального отделения ЕР, депутата Государственной Думы Дмитрия Саблина, для всей России сегодняшний праздник стал уже привычным.

- А севастопольцы, ни на день не переставая быть русскими, своим мужеством и патриотизмом 5 лет назад сделали этот праздник для Севастополя и Крыма государственным. Для Севастополя это особый день. Хочу поздравить всех севастопольцев с Днем России! Мы – единая команда вместе со всей нашей необъятной страной. Сегодня мы собрались здесь, у памятника «Солдат и Матрос», потому что это место – символ стойкости и мужества русского народа, - сказал Саблин.

Активист Молодежного совета при региональном отделении «Единой России» Денис Холодков поделился впечатлениями, что «флаг разворачивали как будто всем Севастополем».

- Севастополь – это одно из самых великих исторических мест в России. Именно поэтому мы решили развернуть здесь самый большой флаг нашего государства, – подчеркнул Холодков.

Также в рамках мероприятия Дмитрий Саблин поздравил юных севастопольцев родившихся ровно 5 лет назад, 12 июня 2014 года.

- Мы сегодня поздравили двух девочек, Еву и Василису. У них сегодня первый в жизни юбилей. Они родились в России. Они вместе с нами разворачивали огромный триколор. У них совпал личный и государственный праздник. Это очень здорово, - сказал парламентарий.

Флешмоб в честь Дня России сопровождал торжественный военный оркестр, который исполнил гимны Севастополя и России.