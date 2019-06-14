2019-06-14T07:12:05+03:00
Общество

Берега соединились: На Крымском мосту состыковали звенья железной дороги

По первому пути уже запустили поезда [фото, видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Скриншот с видео. Инфоцентр "Крымский мост"Скриншот с видео. Инфоцентр "Крымский мост"
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- Вира там дай... Тянем, тянем... Сань, кувалдочку... Чуть ослабьте... - переговариваются строители Крымского моста.

Путь прокладывали сразу с двух сторон Керченского пролива. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Путь прокладывали сразу с двух сторон Керченского пролива. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Вот-вот свершится еще одно инженерное чудо: на первом пути моста завершают укладку звеньев из шпал и рельсов, соединив Крым и Кубань железной дорогой.

Путь прокладывали сразу с двух сторон Керченского пролива: бригады постепенно двигались навстречу друг другу и наконец встретились, причем красиво - под сводом арки.

- Ура-а-а! - именные звенья «Тамань» и «Керчь» состыковались на главном участке стройки.

Стыковка рельсов Крымского моста. Строители соединили берега.Видео: инфоцентр "Крымский мост"

Берега соединились. По рельсам идет первый состав.

Исторический момент. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Исторический момент. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

- Пройден еще один этап строительства Крымского моста: первый железнодорожный путь соединил берега. В ближайшее время проведем финальную стыковку звеньев второго пути. Далее будет выполнен целый комплекс работ по обустройству этих путей всем необходимым для организации железнодорожного движения. Идём с небольшим заделом, несмотря на сложную, насыщенную штормами зиму, – рассказывает председатель совета директоров компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Аркадий Ротенберг.

Всего для создания железной дороги в Крым длиной 19 километров потратили 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

Именные звенья «Тамань» и «Керчь» состыковались на главном участке стройки

Именные звенья «Тамань» и «Керчь» состыковались на главном участке стройки

Строительство железной дороги через Керченский пролив продолжается, еще предстоит уложить 7 километров рельсошпальной решетки на втором железнодорожном пути моста.

Кроме того, еще не готовы железнодорожные подходы. Со стороны Крыма строят 18-километровую дорогу (два пути суммарно - 36 километров), которая свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через действующую станцию Багерово. Сейчас готово 16 из общих 36 километров пути.

Строительство железной дороги через Керченский пролив продолжается. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Строительство железной дороги через Керченский пролив продолжается. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

По рельсам, уложенным между двумя берегами, мостостроители будут перевозить через Керченский пролив рельсошпальную решетку и щебень с основных баз на таманской стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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