Строительство газопровода Ялта – Форос — Севастополь ускорят крымские ученые

Ученые Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского начали проводить инженерно-карстологические исследования, необходимые для строительства магистрального газопровода Ялта-Форос-Севастополь, сообщили в пресс-службе КФУ.

Проект обеспечения газом поселков Форос, Симеиз, Алупку и другие поселков включен в программу "Газификация населенных пунктов Республики Крым".

Специалисты КФУ и компания "Крымспецгеофизика" находят участки, которые не подвержены "карстопроявлению", проводят сейсморазведочнве работы и геопарадную съемку на всей протяженности газопровода. Исследования позводят сократить стоимость инженерно-геологических работ и сроки их проведения.

- Плато Ай-Петри - известняковое. При растворении известняка, то есть при карстовых процессах, под объектами строительства возможно образование просадок и провалов грунта. В этом году университет получил самое современное оборудование по программе развития, что качественно повышает наши возможности при исследованиях карста Крымского полуострова, - рассказал старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Геннадий Самохин.

По его словам, работы, которые проводят ученые, помогут определить оползневые участки. На основании исследований будет предложен комплекс противокарстовых мероприятий на территории строительства газопровода в районе Ай-Петри.

СПРАВКА "КП"

Газопровод по маршруту Ялта-Форос-Севастополь начали строить в 2003 году, когда была начата реализация программы в рамках государственной программы социально-экономического развития Большой Ялты. Но строительство работ прекратилось, потому что газопровод должен был проходить по территории Ялтинского заповедника. С министерством охраны окружающей природной среды Украины в то время проект не был согласован.