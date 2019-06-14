Ключ к здоровью: Когда пора сдать анализ

Постоянный стресс, повышенная утомляемость, хроническая усталость - частые спутники современного образа жизни. Мы объясняем их воздействием окружающей среды, внешними факторами и образом жизни. Но эти симптомы могут приводить к появлению хронических заболеваний или обострению уже имеющихся. И чаще всего, причиной плохого самочувствия и усталости служат расстройства в работе щитовидной железы и нарушения углеводного обмена.

Щитовидная железа - небольшой, но жизненно важный орган, синтезирующий гормоны, обеспечивающие энергетический баланс, синтез белков, витаминов, моторную функцию кишечника, менструальный цикл, работу центральной нервной системы. Уровень гормонов щитовидной железы регулируется другой железой, - гипофизом, - которая вырабатывает тиреотропный гормон (ТТГ). Недостаток или избыток гормонов крайне негативно отражается на общем состоянии организма. Признаками гиперфункции щитовидной железы - гипертериоза - являются учащенное сердцебиение, потеря массы тела, раздражительность, тремор рук, нарушение сна, резкие смены настроения, нарушение менструальной функции. Если же уровень гормонов щитовидной железы понижен, а уровень ТТГ повышен, это может говорить о гипотериозе, который сопровождается слабостью, снижением внимания, раздражительностью, нарушениями сна, бледностью, отеками, запорами, набором лишнего веса.

Вторая причина плохого самочувствия - нарушения в обмене глюкозы, возникающие из-за неправильного питания и недостатка физической активности. Анализ уровня глюкозы в крови, который было принято делать ещё недавно, не имеет такой диагностической ценности, как исследование на определение гликированного гемоглобина, отражающее скрытые колебания уровня сахара в крови выше допустимого предела в течение трех месяцев перед забором анализа. Оно показывает состояние метаболического синдрома и преддиабет.

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