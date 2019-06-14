В Севастополе стартовал Международный фестиваль силового экстрима «Евразийские игры»

В Севастополе стартовал первый международный фестиваль силового экстрима «Евразийские игры», который продлится до 16 июня.

На фестивале атлеты попытаются установить рекорды Евразии и России.

В первый день парные поединки проходили на набережной Корнилова, где участники выполнили 4 силовых упражнения. Первое - так называемая «Суданская прогулка», когда два атлета несли на скорость носилки весом 600 кг. «Логлиф» - подъем над головой бревна – парного длинного снаряда весом в 245 кг. Третье упражнение – скоростная эстафета с переносом «коромысла» в 425 кг весом в одну сторону, а в обратную - возвращение с двумя «чемоданами» весом по 150 кг в каждый.

Соревнования завершило упражнение «Дамбл», когда гигантскую гантель весом 100 кг силачи поднимали и фиксировали над головой одной рукой.

- Федерация пауэрлифтинга совместно с Ассоциацией силового экстрима – это очередные соревнования, которые мы проводим совместно. Большое спасибо правительству Москвы, правительству города Севастополя за оказание помощи в организации проведения фестиваля. Сегодня представлены 6 стран и 8 команд. Мы, как организаторы, стараемся как можно больше привлекать команд из-за рубежа в Севастополь. Таким образом, абсолютно естественным путем санкции снимутся, – сказал президент федерации пауэрлифтинга Севастополя, президент клуба «Черноморец» Олег Антоненков.

По словам главы оргкомитета фестиваля, Мастера спорта Международного класса по пауэрлифтингу, члена президиума Ассоциации российских силачей Михаила Палера, второй день соревнований будет не менее насыщенным.

- Завтра у нас финал у памятника Матросу и Солдау. Будет еще 4 зрелищных упражнения. Туда войдет и борьба, и перенос тяжестей на расстояние – на выносливость, выталкивание из круга. Тоже будет очень интересно. Хорошая шоу-программа. Постраемся, так сказать, поддержать статус международного турнира и по весам, и по уровню, и по организации, – отметил Михаил Паллер.

Также состоятся выступления атлетов в международном командном турнире «Самая сильная нация в мире».

Финалом фестиваля станет концерт на площади Нахимова, в котором примут участие звезды российской рок-сцены - Вадим Самойлов («Агата Кристи») и группа «Декабрь». Начало в 20:00 в воскресенье.