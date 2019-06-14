С днем рождения, любимый город! 25 красивых фотографий Севастополя
Салют, Севастополь. Городу - 236! Сегодня он принимает поздравления.
Дата основания - 14 июня 1783 года по новому стилю.
Родоначальником города считается контр-адмирал шотландского происхождения Фома Фомич Мекензи (до приезда в Россию Томас Маккензи).
В этот день под руководством Фомы Фомича были заложены первые четыре каменные постройки Севастополя: его, командующего Севастопольской эскадрой, дом, часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, названная впоследствии Графской. Кто бывал в Севастополе - никогда не забудет этот город.
Севастополю посвящены сотни стихотворений, песен, поэм, рассказов и романов.
А это строчки Владислава Крапивина:
Солнца луч на Херсонесском храме,
На ресницах - радуги от влаги.
Ветер над стальными крейсерами
Вытянул андреевские флаги.
В погребах спрессован старый порох.
Пусть он никогда не пригодится…
Мальчики, храните белый город.
Помните, что вы его частица…
Одни из самых красивых фотографий Севастополя - в нашей фотогалерее.
"Вырастем, будем летчиками"Фото: Юрий ЮГАНСОН
Парусник "Херсонес".Фото: Анна САДОВНИКОВА
На страже.Фото: Юрий ЮГАНСОН
Отражение.Фото: Юрий ЮГАНСОН
На пристани. Фото: Павел Корсун
Графская пристань.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Ветераны.Фото: Анна САДОВНИКОВА
Владимирский собор.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Херсонес.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Панорама.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Шторм в Севастополе.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Севастопольский благотворительный офицерский бал.Фото: Анна САДОВНИКОВА
Надежды маленький оркестр. Михайловская батарея. Фото: Павел Корсун
Самый большой флаг России. Гора Гасфорта.Фото: Анна САДОВНИКОВА
Пляж Солнечный.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Последний звонок.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Вид на набережную.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Константиновский равелин.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Вид на мыс ХрустальныйФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Пусть город спит спокойно.Фото: Анна САДОВНИКОВА
Предновогодний город.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Артбухта.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
После сильного ливня.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Салют, Севастополь! Площадь Нахимова.Фото: Анна САДОВНИКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU