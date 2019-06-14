2019-06-15T01:37:16+03:00
Общество

С днем рождения, любимый город! 25 красивых фотографий Севастополя

Город-герой празднует 236-летие.
Марина СИЗОВА
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На параде.На параде.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Салют, Севастополь. Городу - 236! Сегодня он принимает поздравления.

Дата основания - 14 июня 1783 года по новому стилю.

Родоначальником города считается контр-адмирал шотландского происхождения Фома Фомич Мекензи (до приезда в Россию Томас Маккензи).

В этот день под руководством Фомы Фомича были заложены первые четыре каменные постройки Севастополя: его, командующего Севастопольской эскадрой, дом, часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, названная впоследствии Графской. Кто бывал в Севастополе - никогда не забудет этот город.

Севастополю посвящены сотни стихотворений, песен, поэм, рассказов и романов.

А это строчки Владислава Крапивина:

Солнца луч на Херсонесском храме,

На ресницах - радуги от влаги.

Ветер над стальными крейсерами

Вытянул андреевские флаги.

В погребах спрессован старый порох.

Пусть он никогда не пригодится…

Мальчики, храните белый город.

Помните, что вы его частица…

Одни из самых красивых фотографий Севастополя - в нашей фотогалерее.

"Вырастем, будем летчиками" Фото: Юрий ЮГАНСОН

"Вырастем, будем летчиками"Фото: Юрий ЮГАНСОН

Парусник "Херсонес". Фото: Анна САДОВНИКОВА

Парусник "Херсонес".Фото: Анна САДОВНИКОВА

На страже. Фото: Юрий ЮГАНСОН

На страже.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Отражение. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Отражение.Фото: Юрий ЮГАНСОН

На пристани. Фото: Павел Корсун

На пристани. Фото: Павел Корсун

Графская пристань. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Графская пристань.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Ветераны. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Ветераны.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Владимирский собор. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Владимирский собор.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Херсонес. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Херсонес.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Панорама. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Панорама.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Шторм в Севастополе. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Шторм в Севастополе.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Севастопольский благотворительный офицерский бал. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Севастопольский благотворительный офицерский бал.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Надежды маленький оркестр. Михайловская батарея. Фото: Павел Корсун

Надежды маленький оркестр. Михайловская батарея. Фото: Павел Корсун

Самый большой флаг России. Гора Гасфорта. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Самый большой флаг России. Гора Гасфорта.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Пляж Солнечный. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Пляж Солнечный.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Последний звонок. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Последний звонок.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Вид на набережную. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Вид на набережную.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Константиновский равелин. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Константиновский равелин.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Вид на мыс Хрустальный Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Вид на мыс ХрустальныйФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Пусть город спит спокойно. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Пусть город спит спокойно.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Предновогодний город. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Предновогодний город.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Артбухта. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Артбухта.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

После сильного ливня. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

После сильного ливня.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Салют, Севастополь! Площадь Нахимова. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Салют, Севастополь! Площадь Нахимова.Фото: Анна САДОВНИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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