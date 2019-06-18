Миллион в месяц за домик в Крыму: Почем можно арендовать усадьбу у моря

Усадьбу в Крыму за миллион не хотите ли? Нет, не продается. Сдается в аренду. Смотрите рейтинг самых дорогих домиков полуострова, которые можно взять в аренду.

ДОМ В ЗАПОВЕДНИКЕ

Почетное 10 место в рейтинге, составленном агентством недвижимости ЦИАН, занимает дом в горно-лесном заповеднике, оформленный в виде замка со стенами и сторожевыми башнями. За такую красоту предлагается скромная, по меркам данного рейтинга, цена в 300 тысяч рублей в месяц.

Фото: ЦИАН

6 СПАЛЕН И 50 СОТОК

На 9 месте - вилла в южнобережном поселке Восход. Всего за 315 тысяч рублей в месяц - и вы получите дом в котором 6 спален, 6 ванных комнат, 4 гостиные, веранды и балконы, кухня, бассейн, беседка и обособленная территория в 50 соток.

Фото: ЦИАН

СОБСТВЕННОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

8 место получил трехэтажный коттедж площадью 480 квадратных метров, располагающийся в поселке Виноградное.На территории есть небольшое футбольное поле и собственный бассейн, а цена месячной аренды составит 322 тысячи рублей.

Фото:ЦИАН

ВИНОГРАДНИКИ, САД И БАССЕЙН

Дом с самым большим участком в рейтинге занял всего лишь 7 место.Усадьба стоит на участке площадью 79 соток, в окружении виноградников. На территории расположились зона отдыха с барбекю, бассейн, детская игровая площадка и плодовый сад.Стоимость аренды - 350 тысяч рублей в месяц, но в объявлении указано что зимой возможна скидка.

Фото:ЦИАН

УСАДЬБА У САМОГО СИНЕГО МОРЯ

Шестое место в рейтинге заняла усадьба со стоимостью месячной аренды в 360 тысяч рублей. Это дом площадью 730 квадратов в Гурзуфе. Ничего примечательного, кроме цены, в нем нет - как и все предыдущие участники рейтинга усадьба оборудована бассейном и зоной отдыха с барбекю, но на этом ее преимущества заканчиваются.

Фото: ЦИАН

ВИЛЛА С ПАНОРАМНЫМИ ОКНАМИ

Дом из Гурзуфа занимает и пятое место в рейтинге. За 400 тысяч рублей в месяц вы получите современную трехэтажную виллу с открытым видовым бассейном и панорамными окнами с видом на море в каждой из пяти спален.

Фото: ЦИАН

Утешительное 4 место забрала ялтинская усадьба.У дома относительно скромный метраж - "всего" 160 квадратных метров. Однако. дом имеет крайне выгодное местоположение - он стоит на самом берегу моря, окруженный Никитским ботаническим садом.В зависимости от времени года стоимость аренды составит от 360 до 600 тысяч рублей в месяц.

Фото: ЦИАН

ХАЙ-ТЕК В МАССАНДРЕ

Замыкает тройку самой дорогой арендной недвижимости коттедж в Массандре построенный в стиле хай-тек. Дизайн дома выделяется на фоне других своей современностью - панорамные окна стоят даже в ванной, студийная мансарда-спальня, профессиональный проектор и стереосистема - за все это хозяева дома хотят полмиллиона рублей в месяц.Как уточняется в объявлении - коммунальные платежи в стоимость включены.

Фото: ЦИАН

ДВА БАССЕЙНА

А вот на втором месте - трехэтажный дом в неоклассическом стиле, также расположенный в Массандре. Главной особенностью дома являются два бассейна - открытый и закрытый, в остальном же он мало отличается от других.

Фото: ЦИАН

ДВОРЕЦ В ПЯТЬ ЭТАЖЕЙ

Золото же забирает пятиэтажный дом с ценой аренды поражающей воображение - за месяц проживания придется отдать миллион рублей.За эти деньги съемщик получит усадьбу с площадью внутренних помещений 1200 квадратных метров.Интерьеры оформлены в дворцовом стиле.