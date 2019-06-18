2019-06-18T17:34:25+03:00
Общество

Артековцы отправились в экспедицию по Большой Cевастопольской тропе

Поход будет продолжаться шесть дней
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Из международного детского центра «Артек» 16 июня отправилась экспедиция по Большой севастопольской тропе.

В состав экспедиции помимо артековцев вошли вожатые и проводники, а руководит походом лично временно исполняющий обязанности директора МДЦ Константин Федоренко.

- Участники экспедиции намерены преодолеть серьезное расстояние за шесть дней и прийти обратно в лагерь 22 июня ранним утром – мы хотим посетить Реквием на День скорби 22 июня, когда началась Великая Отечественная война, – сказал Константин Федоренко.

Он убежден, что популяризировать здоровый образ жизни нужно в первую очередь на личном примере.

- Такого рода экспедиции – это активный отдых, неоценимый опыт и яркие впечатления для детей, но не только. Это в том числе и туристско-краеведческое образование, которому нужно способствовать как в Крыму, так и на всей территории нашей страны, - добавил директор «Артека».

Воспитательную функцию походов в горы отметил и вожатый, организатор туризма в «Артеке» Игнатий Дорохов. Он считает, что для детей полезно пройти пусть до конца, преодолевая усталость.

- На маршруте воспитанники поддерживают друг друга, помогают – а это формирует навыки общения, ребята учатся сплочённости, взаимовыручке и дружбе, - заключил Игнатий Дорохов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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