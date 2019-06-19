Вечеринка сгубила: Диджея-беглеца из Екатеринбурга схватили в Крыму

Летом - все в Крым! Так решил диджей Т. из Екатеринбурга и отправился на полуостров - играть на вечеринке. Вот только здесь его уже ждали сотрудники ФСИН

Дело в том, что 18 мая 2018 года жителя Екатеринбурга осудили за вождение в нетрезвом виде (ст. 264 прим.1 УК РФ). Мировой суд приговорил его к 280 часам обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем.

Вот диджей не торопился превращаться в дворника, и в соответствующий филиал ГУФСИН России по Свердловской области для отбытия наказания не явился. По адресу, указанному в деле, мужчина тоже не проживал. Подождали ФСИНовцы - и объявили нарушителя правопорядка в розыск.

Оперативники обнаружили страницу гражданина Т. в соцсети, где он именовал себя Диджеем. Там была размещена

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела розыска нашли страницу Т. в социальной сети.

- На странице в социальной сети была размещена афиша с анонсом открытия бара и танцпола в одном из поселков Крыма. На мероприятии должен был выступать и Т. в качестве диджея. Данная информация и ориентировка на осужденного была направлена розыскникам в Крым, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Собственно, во время вечеринки в баре диджея задержали оперативники.

Сейчас мужчину взяли под стражу, он находится в Крыму. В суде вскоре решат вопрос об изменении наказания - на более строгое.

Вечеринки в Крыму - это хорошо, конечно, но не тогда, когда тебя разыскивают за неотбытое наказание...