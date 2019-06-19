В Крыму можно будет подать заявку на ипотеку онлайн

В ближайшее время в Крыму появится возможность оформить заявку на ипотечный кредит через интернет. Об этом сообщили в РНКБ.

- В обновленной версии «РНКБ 24/7» появился раздел «Предложения банка», где скоро появится услуга оформления заявки на ипотеку. В этом же разделе интернет-банка можно дистанционно оформить страховку или депозит с возможностью получить повышенную процентную ставку, подать заявку на выдачу потребительского кредита, кредитной карты или автокредита, - уточнили в банке.

Также в РНКБ уточнили, что чаще всего крымчане и севастопольцы оплачивают через интернет коммунальные платежи, услуги мобильных операторов, а также делают переводы на карты других клиентов банка.

- Ежедневно крымчане совершают более 96 тысяч платежей через интернет-банк и мобильное приложение банка. Также у нас зафиксирован рекорд: впервые с момента запуска дистанционных каналов обслуживания количество платежей в интернет–банке и мобильном приложении «РНКБ 24/7» в мае 2019 года составило 3 миллиона, это больше 88% всех платежей, - сообщили в РНКБ.

Банкиры отмечают, что крымчане активно используют услугу «Автоплатеж». Так, без посещения банка с карты в указанный срок автоматически списываются средства, которые выставляют коммунальные предприятия. Кроме того, одной из самых востребованных стала услуга по денежным переводам по номеру телефона получателя средств.