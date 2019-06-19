"Вот что бывает, когда жена отправляет за новыми сапожками": В центре Симферополя нашли голову крокодила

Голова. Крокодила. Почти в центре Симферополя - на улице Воровского. Жители крымской столицы в шоке, фотографируют находку и публикуют снимки в соцсетях.

- В Симферополе на Воровского кто то выкинул отрубленную голову крокодила на обочину возле тротуара, - заявили очевидцы ВКонтакте.

- Голову нашла жена., - рассказал "КП-Крым" симферополец Дмитрий. - Полиция нашла еще вторую голову. Их забрали.

simferopol.82 Голова крокодила в Симферополе

Откуда в Крыму крокодилы?! В Салгире они не живут!

В социальных сетях выдвигают самые разные - от логичных до нелепых и смешных - предположения на эту тему

Одни считают что наконец-то раскрыта тайна пропажи крокодила Гены, кто-то уверен, рептилия обитала в Крыму и не пережила работ по очистке русла Салгира, а некоторые уверяют, что крокодил пал жертвой симферопольских модниц:

- Вот что бывает, когда жена отправляет за новыми сапожками, - сокрушается viktorov0leksiy.

- Салгир чистят, - шутит Александра.

- Что только не найдешь при очистке Салгира - это точно. Ждем парочку анаконд и тушки пираний, - отвечает ей другой пользователь.

Популярна версия, что это - тот самый крокодил Гена, с которым жестоко расправился Чебурашка:

- Гена, где потерял Чебурашку? - спрашивает пользователь под ником Tommy Cramer.

- Это Чебурашка потерял Гену! - отвечает Юлия.

Голову уже успели облепить мухи.Фото: Вконтакте\ Плохие Новости Крым\Дмитрий Крымский

Не отстают и пользователи Инстаграма:

- У кого-то скоро будут новая сумочка и туфли! - пишет engel.82

Но есть и те, кто не считает ситуацию смешной:

- Еще одно доказательство тому, что люди - твари. Прошу прощения заранее у тех, кто принял на свой счет, - написала Зарина.

НЕ НАШ!

В Симферопольском зоопарке крокодилы не пропадали.

- Крокодилы есть только в аквариуме, там закрытое помещение, и исчезнуть оттуда они бы и не смогли, - заверили КП-Крым в зооуголке Детского парка.