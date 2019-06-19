«Я спросил у Путина»: Какие вопросы хотят задать крымчане президенту во время «Прямой линии»

Уже завтра, 20 июня, пройдет ежегодная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Конечно, за год у крымчан накопились вопросы к Владимиру Владимировичу. «Комсомолка» сделала подборку самых интересных и актуальных вопросов и просьб жителей полуострова.

«Отреставрируйте башню на Симферопольском вокзале»

- Я хочу, чтобы эта башня была отреставрирована, потому что ее части разрушаются. А еще я мечтаю проехать по Крымскому мосту на поезде и хочу, чтобы по этому мосту запустили скоростные поезда – «Сапсан» и «Ласточка», – с такими просьбами к президенту обратился юный симферополец.

Глава Крыма Сергей Аксенов уже пообещал изучить этот вопрос. По его словам, здание вокзала – федеральный объект, потому за счет местного бюджета отреставрировать ее невозможно. Но крымский премьер пообещал обратиться с этим вопросом к правительству РФ и федеральному министерству транспорта. Вокзальная башня Симферополя, напомним, была построена в 1951 году.

Финансирование лечения для больных спинальной мышечной атрофией

Это наболевшая тема не только для крымчан, но и для жителей всей России. Всего в России зарегистрировано около 10 тысяч таких больных спинальной мышечной атрофией (СМА), а в Крыму - 16. Елена Шевелева, мать семилетней Каролины, которая больна СМА. За границей таких детей лечат с помощью препарата «Спинраза», но в России он недоступен. Таких детей лечат лишь массажами и занятиями с реабилитологом.

- Огромное количество вопросов, наверняка, поступают из разных уголков нашей стране. Но для нас есть только один: когда наши дети и взрослые со СМА смогут получать так необходимое им лечение в своей стране, когда в России будет зарегистрирован препарат «Спинраза» и начнется финансирование лечения для больных спинальной мышечной атрофией, - такой вопрос намерена задать Владимиру Путину Елена Шевелева.

Она надеется, что президент даст конкретные поручения «не просто о регистрации препарата, но и о действиях, источниках финансирования для лечения наших больных».

«Нужны ли Крыму СМИ, пропагандирующие военную славу отечества»

Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык решил спросить у президента о наболевшем. Издание выходит в Крыму с 2005 года.

- Мы прошли через многое. Дважды имел «радость» бесед в СБУ. Выдержали. Выстояли. В 2014 г. надеялись, что теперь получим поддержку. Ведь мы были не только единственным русскоязычным военно-историческим журналом на Украине, но и долгое время единственным военно-историческим журналом вообще. И сейчас мы единственный региональный военно-исторический журнал в России. Количество наград перечислять не буду. Я их уже меряю десятками. Их множество. Но надежды не изменение к лучшему не оправдались. В 2014 г. все наши надежды на поддержку со стороны власти рухнули. В настоящее время журнал поставлен на грань существования и, скорее всего, прекратит выпуск «бумажной» версии. То, что нам удается добыть через людей неравнодушных, едва хватит на сохранение электронной версии, - пишет Ченнык.

Журналист напомнил, что в 2017 году Владимир Путин во время «Прямой линии» отметил важность изучения истории, «чтоб построить будущее».

- Господин Президент! Почему вы говорите одно, а на местах делается другое? Вы говорили о необходимости улучшения и повышения знаний молодежи военной истории России. Вы думаете, чиновный мир на это обратил внимание? Наверняка бодро ответили «Есть!» и успокоились. Действительно, похоже, что региональные власти имеют на этот счет свое мнение. И строить будущее собираются по одним им известным схемам. Скажите, пожалуйста, нужны ли Республике Крым, России такие СМИ, пропагандирующие военную славу Отечества, борющиеся с фальсификацией военной истории вообще? Или проще и спокойней будет успокоиться и смириться с тем формализмом и показухой, которые имеют место в этой теме в настоящее время? – поставил вопрос Сергей Ченнык.

СПРАВКА «КП»

«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет 20 июня. Задать вопрос главе России можно по телефону 8-800-200-40-40, также можно отправить СМС или ММС. Написать вопрос президенту РФ можно через специальное мобильное приложение «Москва — Путину» или на сайте moskva-putinu.ru Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» могут отправить текстовый вопрос или записать видеоролик в официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.