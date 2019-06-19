Уральский государственный экономический университет открыл Центр территориального доступа в Евпатории

Один из мощнейших экономических вузов России

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) по праву считается одним из ведущих экономических вузов России. Это мощный, современный, динамично развивающийся научный и образовательный центр, расположенный в крупнейшем городе-миллионнике Урала - Екатеринбурге. Уже более 50 лет УрГЭУ успешно готовит экономическую элиту Уральского региона, России и стран СНГ. Более 17 тысяч студентов обучаются в этом базовом, многопрофильном вузе, и их количество постоянно растет. Университет подготовил свыше 130 000 специалистов для разных отраслей народного хозяйства, в том числе представителей бизнес-элиты и органов государственной власти.

Кроме того, УрГЭУ - один из самых активных вузов Урала в сфере развития международных отношений. За время работы университет подписал 119 договоров о международном сотрудничестве в 50 странах мира. Уральский государственный экономический университет - единственный вуз на Урале, который в 2007-м году вошел в реестр вузов Германии - в высшую категорию Н+. Таким образом, диплом УрГЭУ признан в Европе.

УрГЭУ теперь в Крыму!

УрГЭУ постоянно расширяет географию своих представительств в регионах России, предоставляя студентам уникальную возможность получить образование в одном из лучших вузов страны в своем городе. Крым - это особый регион в силу географической и политической ситуации. Из-за обособленности крымской территории абитуриенты не могут получить качественное высшее образование в местных городах и вынуждены уезжать в столицу республики или на материковую часть России, а это по карману далеко не каждой крымской семье.

Руководство Уральского государственного экономического университета остро чувствует сложившуюся в Крыму ситуацию. Чтобы сделать первоклассное образование для местной молодежи более доступным, ректор УрГЭУ, доктор экономических наук, профессор кафедры региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ Яков Силин лично инициировал создание с этого года Центра территориального доступа Уральского государственного экономического университета в курортной Евпатории.

Директор ИНО УрГЭУ профессор Екатерина Ялунина: "Мы предлагаем профессии, актуальные для рынка труда полуострова."

Актуальные профессии и диплом гособразца

Центр территориального доступа с этого года физически будет находиться в евпаторийском детском санатории «Смена», с которым университет подписал договор. Ректор УрГЭУ Яков Силин не случайно выбрал именно Евпаторию для открытия Центра территориального доступа.

- Евпатория - это ключевой оздоровительный курорт Крыма и России в целом, а также достаточно обособленная территория с острым дефицитом качественного высшего образования для молодежи, - говорит директор Института непрерывного образования (ИНО) Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор Екатерина Ялунина. - Направления подготовки, которые мы предлагаем для абитуриентов Евпатории и Крыма, актуальны и востребованы на рынке труда полуострова.

Так, Центр территориального доступа будет готовить бакалавров по заочной форме обучения по направлениям: «Туризм», «Гостиничное дело», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика» и «Менеджмент». В Центр территориального доступа УрГЭУ могут поступить абитуриенты по окончании 11 классов общеобразовательной школы - по результатам ЕГЭ, а также выпускники колледжей и техникумов - им нужно будет пройти вступительные испытания в виде онлайн-тестирования.

- Каждый выпускник колледжа и техникума может получить степень бакалавра в нашем Центре всего за 2 года и 10 месяцев! Срок обучения для выпускников школ - 4 года и 6 месяцев. Все это время студент может параллельно учиться и работать, самостоятельно оплачивая учебу. По окончании обучения выпускники Центра получают дипломы УрГЭУ государственного образца, - продолжает Екатерина Ялунина.

Кстати, стоимость самого обучения в сравнении с ведущими крымскими вузами весьма демократичная - 49 600 рублей за учебный год. В этом году Центр планирует набрать 150 студентов. Прием документов в евпаторийский Центр территориального доступа УрГЭУ начнется 20 июня и продлится до 15 октября.

В Центре территориального доступа УрГЭУ выпускники колледжей могут получить высшее образование менее чем за 3 года

Индивидуальное дистанционное образование Студентам-заочникам Центра территориального доступа УрГЭУ не нужно будет ездить на сессию и лекции в далекий Екатеринбург благодаря Институту непрерывного образования (ИНО), который ведет весь учебный процесс с применением дистанционных образовательных технологий. У каждого студента будет электронный личный кабинет, где размещаются индивидуальные планы обучения. Раз в неделю в личном кабинете появляется электронно-образовательный курс, разработанный преподавателями университета. В любое удобное время студент-заочник, где бы он ни находился, может зайти в личный кабинет, ознакомиться с расписанием, прочитать объявления, специальную литературу, прослушать видеолекцию, пройти тесты по изученному материалу, задать вопрос преподавателю и получить ответ.

- Качество обучения от этого не страдает, так как все специальные дисциплины изучаются содержательно и глубоко. Практика показывает, что развитие дистанционного обучения изменяет способы, методы и средства образовательного процесса в высшей школе. Дистанционное обучение способствует интенсификации учебного процесса и является предпосылкой для разработки качественно новой методики обучения студентов в УрГЭУ, - отмечает директор Института непрерывного образования.

Все видеолекции читают высококвалифицированные преподаватели УрГЭУ. Уникальность вуза состоит в том, что особое внимание здесь уделяется практико-ориентированным образовательным программам. К учебному процессу привлекаются руководители крупных предприятий Свердловской области, а весь профессорско-преподавательский состав проходит стажировку.

- 86% наших преподавателей имеют ученую степень - это кандидаты и доктора наук, 14% - практики в своей сфере, - уточняет Екатерина Ялунина. Экзамены и зачеты в Центре проходят также дистанционно - в 5 учебных классах с современным оборудованием на территории евпаторийского санатория «Смена». Стоит отметить, что на период сессии для иногородних студентов санаторий предоставляет номера для проживания. Поступив в Центр территориального доступа УрГЭУ, каждый житель Евпатории и других городов Крыма на месте сможет стать студентом одного из лучших экономических вузов России, а также дистанционно получить практико-ориентированное образование.

КСТАТИ Центр территориального доступа УрГЭУ в Евпатории Направления подготовки: √ «Туризм» √ «Гостиничное дело» √ «Государственное и муниципальное управление» √ «Экономика» √ «Менеджмент» Вступительная кампания - с 20 июня по 15 октября

Контакты Евпатория, ГБУРК «СДДР» «Смена» - ул. Кирова, 47-51 Нидилько Сергей Анатольевич Тел.: + 7 (978) 716-74-50 Е-mail: cdo@usue.ru

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