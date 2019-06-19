2019-06-19T12:29:47+03:00
Общество

В Севастополе отремонтировали дороги еще на пяти улицах

Работы провели в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Балаклавском районе Севастополе отремонтировали дороги на пяти улицах протяженностью в 3 километра.

В частности, новый асфальт положили на улицах Кирова, Драпушко и Невская. Кроме того, покрытие обновили на улицах Ноябрьская в селе Штурмовое и Лесная в селе Терновка.

Подрядчики заменили бордюры, фрезеровали старый слой дорожного покрытия, отремонтировали тротуары, выровняли верхний слой асфальтобетонного покрытия и ликвидировали просадки.

На ремонт дорог из федеральной казны выделили 25 миллионов рублей.

Кстати, на улице Лесная также планируют обустроить обочину, а на Драпушко нанесут дорожную разметку с помощью термопластика, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

СПРАВКА «КП

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Севастополе намерены отремонтировать более 77 километров автомобильных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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