В Севастополе отремонтировали дороги еще на пяти улицах

В Балаклавском районе Севастополе отремонтировали дороги на пяти улицах протяженностью в 3 километра.

В частности, новый асфальт положили на улицах Кирова, Драпушко и Невская. Кроме того, покрытие обновили на улицах Ноябрьская в селе Штурмовое и Лесная в селе Терновка.

Подрядчики заменили бордюры, фрезеровали старый слой дорожного покрытия, отремонтировали тротуары, выровняли верхний слой асфальтобетонного покрытия и ликвидировали просадки.

На ремонт дорог из федеральной казны выделили 25 миллионов рублей.

Кстати, на улице Лесная также планируют обустроить обочину, а на Драпушко нанесут дорожную разметку с помощью термопластика, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

СПРАВКА «КП

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Севастополе намерены отремонтировать более 77 километров автомобильных дорог.