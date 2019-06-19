В Севастополе отремонтировали дороги еще на пяти улицах
В Балаклавском районе Севастополе отремонтировали дороги на пяти улицах протяженностью в 3 километра.
В частности, новый асфальт положили на улицах Кирова, Драпушко и Невская. Кроме того, покрытие обновили на улицах Ноябрьская в селе Штурмовое и Лесная в селе Терновка.
Подрядчики заменили бордюры, фрезеровали старый слой дорожного покрытия, отремонтировали тротуары, выровняли верхний слой асфальтобетонного покрытия и ликвидировали просадки.
На ремонт дорог из федеральной казны выделили 25 миллионов рублей.
Кстати, на улице Лесная также планируют обустроить обочину, а на Драпушко нанесут дорожную разметку с помощью термопластика, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
СПРАВКА «КП
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Севастополе намерены отремонтировать более 77 километров автомобильных дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU