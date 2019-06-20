2019-06-20T10:57:24+03:00
Общество

В Севастополе стартует детский проект «Спорт в каждый двор»

Соревнования будут проходить каждую субботу с 18:00 до 20:00 на детских спортивных площадках
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе 21 июня тожественно откроется детский проект «Спорт в каждый двор».

В рамках проекта на спортивных площадках города будут проходить эстафеты, веселые старты, мастер-классы и уличные игры по различным видам спорта.

Игры и другие мероприятия будут проводиться каждую субботу с 18:00 до 20:00, начиная с 22 июня.

Маленькие спортсмены смогут соревноваться на площадках по адресам: улица Строительная,43; улица Вакуленчука, 25; улица Флагманская, 7; Проспект Победы,70; улица Громова, 21; улица Морской Пехоты,2.

Проект призван привлечь детей к спорту на период летних каникул. После окончания соревнований участников ждут сувениры и памятные подарки, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В рамках проекта предусмотрена и развлекательная программа – за нее отвечают трена и педагоги «Городского центра социальных и спортивных программ Севастополя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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