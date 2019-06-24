В Крыму готовы принять тех, кто планировал отдыхать в Грузии

Тем, кто готовился этим летом отправиться отдыхать в Грузию, стоит обратить внимание на Крым. Основание для этого – природа, которая на полуострове, как отмечается, практически ничем не отличается от грузинской.

Такие альтернативы появились после того, как в Грузии вспыхнули акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Начавшиеся в четверг беспорядки у здания парламента продолжились в пятницу. В тот же день президент Владимир Путин подписал указ, запретив с 8 июля российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

По факту Грузия подорвала туристический сезон в самом разгаре, оставив в упадке одну из ключевых статей бюджета страны.

"ОНИ ДОПУСТИЛИ БОЛЬШУЮ ГЛУПОСТЬ"

- Провокация, которая устроила грузинская сторона, однозначно даст огромный отрицательный результат для всей страны. Они допустили большую глупость, которая отразится на простых людях Грузии и их туристической отрасли, - отметил председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Крыма Алексей Черняк. - Последние несколько лет только российские отдыхающие вытягивали всю туриндустрию и экономику Грузии.

Безусловно, конфликт между Россией и грузинской стороной наложил отпечаток на отдых российских туристов. Тем временем, власти Крыма считают, что более безопасным и надежными может стать отдых на российском побережье.

- Крым готов стать альтернативой для российских туристов, которые в этом году планировали посетить Грузию. Крымский полуостров не уступает своей красотой природы и является более безопасным и комфортным регионом для российских туристов, - сказал Алексей Черняк.

ДО 8 ИЮЛЯ РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПОКИНУТЬ ГРУЗИЮ

К слову, "Аэрофлот" уже официально заявил, что с 8 июля полностью прекращает рейсы в Грузию. Сейчас вылетает по 14 рейсов в неделю. Теперь их главные усилия будут направлены на вывоз из Грузии граждан России.

- Те из них (граждане РФ, - прим. КП), которые имеют билеты в Россию на 8 июля или более позднюю дату, могут без каких-либо доплат или штрафных санкций перенести вылет на более раннее время, до полного прекращения авиасообщения, или вернуть полную стоимость билетов, расторгнув договор о перевозке, - говорится на сайте авиаперевозчика.

Ассоциация туроператоров России также начинает решать вопрос с туристами, которые находятся в Грузии

- Что касается отдыхающих, которые приобрели туры, то они могут обращаться к туроператорам, которые вернут полную стоимость тура, – отмечается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Сейчас туроператоры затрудняются сказать, какое количество туристов находится в Грузии. В прошлом году, к примеру, страну посетило более 1,3 миллиона россиян.

Однако, по мнению чиновника, грузинские события могут привести к переориентации туристического потока. И курорты Крыма и Краснодарского края от этого могут только выиграть.

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