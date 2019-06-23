Поваленные деревья, поврежденные авто и оборванные провода: В Симферополе бушевала непогода
В Симферополе в воскресенье бушевала непогода - лил дождь и дул сильный ветер до 25 метров в секунду.
Очевидцы сообщают, что в городе упало сразу несколько деревьев, одно перегородило проезд для транспорта.
- На улице Киевской в сторону Москольца упало дерево и закрыло четыре полосы движения, ищите объезд, - написал симферополец.
Упавшее дерево, судя по фото, не только перекрыло дорогу, но и повредило линию электропередач и троллейбусную контактную линию. По информации горожан, троллейбусы не ходят от площади Советской до площади Куйбышева.
Упавшее дерево на улице Киевская в Симферополе: Фото: "Клуб вежливых водителей "Автопартнер"/"Вконтакте"
На месте работают сотрудники коммунальных служб города и департамента городского хозяйства - они распиливают ветки и расчищают проезжую часть.
Коммунальные службы начали распиливать дерево, перекрывшее улицу Киевскую. Фото: Александра Рымарева
Кроме того, дерево упало на перекрестке улицы Шполянской с бульваром Франко. Оно перекрыло проезжую часть.
Перекресток ул. Шполянской и бульвара Франко. Фото: Ольга Васильева
На улице Февральской дерево упало на припаркованные машины.
Упавшее дерево на Февральской. Фото: "Клуб вежливых водителей "Автопартнер"/"Вконтакте"
Небольшое дерево упало на дорогу на улице Троллейбусная, автомобили оно не задело.
Улица Троллейбусная. Фото: Арс Аблялимов
Некоторые автовладельцы не сумели спасти вой транспорт.
Хозяин не смог уберечь автомобиль. Фото: Иван Деревянский
Напомним, 23 июня в Симферополе прошел сильный ливень. О штормовом предупреждении сообщал крымский главк МЧС и гидрометцентр. До 25 июня в Крыму возможны сильные ливни, грозы и град. Ветер будет достигать 20-25 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU