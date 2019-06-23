2019-06-23T20:55:10+03:00
Общество

Поваленные деревья, поврежденные авто и оборванные провода: В Симферополе бушевала непогода

Коммунальные службы устраняют последствия сильного ветра и ливня
Надежда ДАЦЮК
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Улица Киевская. Фото: Андрей СкорятинУлица Киевская. Фото: Андрей Скорятин
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В Симферополе в воскресенье бушевала непогода - лил дождь и дул сильный ветер до 25 метров в секунду.

Очевидцы сообщают, что в городе упало сразу несколько деревьев, одно перегородило проезд для транспорта.

- На улице Киевской в сторону Москольца упало дерево и закрыло четыре полосы движения, ищите объезд, - написал симферополец.

Упавшее дерево, судя по фото, не только перекрыло дорогу, но и повредило линию электропередач и троллейбусную контактную линию. По информации горожан, троллейбусы не ходят от площади Советской до площади Куйбышева.

Упавшее дерево на улице Киевская в Симферополе: Фото: "Клуб вежливых водителей "Автопартнер"/"Вконтакте"

Упавшее дерево на улице Киевская в Симферополе: Фото: "Клуб вежливых водителей "Автопартнер"/"Вконтакте"

На месте работают сотрудники коммунальных служб города и департамента городского хозяйства - они распиливают ветки и расчищают проезжую часть.

Коммунальные службы начали распиливать дерево, перекрывшее улицу Киевскую. Фото: Александра Рымарева

Коммунальные службы начали распиливать дерево, перекрывшее улицу Киевскую. Фото: Александра Рымарева

Кроме того, дерево упало на перекрестке улицы Шполянской с бульваром Франко. Оно перекрыло проезжую часть.

Перекресток ул. Шполянской и бульвара Франко. Фото: Ольга Васильева

Перекресток ул. Шполянской и бульвара Франко. Фото: Ольга Васильева

На улице Февральской дерево упало на припаркованные машины.

Упавшее дерево на Февральской. Фото: &quot;Клуб вежливых водителей &quot;Автопартнер&quot;/&quot;Вконтакте&quot;

Упавшее дерево на Февральской. Фото: "Клуб вежливых водителей "Автопартнер"/"Вконтакте"

Небольшое дерево упало на дорогу на улице Троллейбусная, автомобили оно не задело.

Улица Троллейбусная. Фото: Арс Аблялимов

Улица Троллейбусная. Фото: Арс Аблялимов

Некоторые автовладельцы не сумели спасти вой транспорт.

Хозяин не смог уберечь автомобиль. Фото: Иван Деревянский

Хозяин не смог уберечь автомобиль. Фото: Иван Деревянский

Напомним, 23 июня в Симферополе прошел сильный ливень. О штормовом предупреждении сообщал крымский главк МЧС и гидрометцентр. До 25 июня в Крыму возможны сильные ливни, грозы и град. Ветер будет достигать 20-25 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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