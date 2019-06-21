В Алуште водитель гидроцикла бросил в километре от берега "банан" с детьми и скрылся

Четырнадцать человек, 8 из которых - дети, спасли сотрудники ГУ МЧС в Крыму. В 800 метрах от берега их бросил недобросовестный предприниматель.

- 20 июня в ходе планового патрулирования акватории Черного моря в районе пляжа «Горизонт» г.Алушта, на расстоянии 800 м от берега был замечен гидроцикл, буксирующий «банан» с людьми на борту. Спустя некоторое время водитель плавсредства отцепил водный аттракцион и скрылся в неизвестном направлении, - сообщили в пресс -службе ГУ МЧС в Крыму.

Как рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, людей с аттракциона эвакуировали на спасательный катер "Лидер-11" , после чего перевезли их на пляж «Горизонт», расположенный в Профессорском уголке Алушты.Там, по словам пострадавших, их и подобрал "банан".

В ведомстве также отметили, что в тот же день катер "Лидер- 11" спас еще двоих гостей полуострова. Они спустились на дикий пляж с одного из склонов горы "Аю- Даг", однако выбраться оттуда самостоятельно уже не могли. В связи с этим в ГУ МЧС просят всех гостей полуострова трезво оценивать свои силы и внимательно относится к отдыху на воде.