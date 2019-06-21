2019-06-21T15:24:14+03:00
Общество

В Алуште водитель гидроцикла бросил в километре от берега "банан" с детьми и скрылся

Всех пострадавших вернули на берег
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Водная техника МЧС всегда готова придти на помощь. Фото:Пресс - служба ГУ МЧС В КрымуВодная техника МЧС всегда готова придти на помощь. Фото:Пресс - служба ГУ МЧС В Крыму
Изменить размер текста:

Четырнадцать человек, 8 из которых - дети, спасли сотрудники ГУ МЧС в Крыму. В 800 метрах от берега их бросил недобросовестный предприниматель.

- 20 июня в ходе планового патрулирования акватории Черного моря в районе пляжа «Горизонт» г.Алушта, на расстоянии 800 м от берега был замечен гидроцикл, буксирующий «банан» с людьми на борту. Спустя некоторое время водитель плавсредства отцепил водный аттракцион и скрылся в неизвестном направлении, - сообщили в пресс -службе ГУ МЧС в Крыму.

Как рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, людей с аттракциона эвакуировали на спасательный катер "Лидер-11" , после чего перевезли их на пляж «Горизонт», расположенный в Профессорском уголке Алушты.Там, по словам пострадавших, их и подобрал "банан".

В ведомстве также отметили, что в тот же день катер "Лидер- 11" спас еще двоих гостей полуострова. Они спустились на дикий пляж с одного из склонов горы "Аю- Даг", однако выбраться оттуда самостоятельно уже не могли. В связи с этим в ГУ МЧС просят всех гостей полуострова трезво оценивать свои силы и внимательно относится к отдыху на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кидаются ножами и стульями: в Новосибирске лесбиянки-разведенки не могут поделить квартиру
Проблемы женской парочки разбирают и полицейские, и прокуратура, и суд. В непростые отношения водительницы троллейбуса и ее любовницы-кондукторши вник и корреспондент «КП»
Легавые, что ведут по следу: кинологической службе МВД России исполняется 110 лет
21 июня 1909 года в нашей стране впервые был создан "Российской империи питомник полицейских собак". Больше века четвероногие наряду с людьми защищают покой граждан, помогают в поисках преступников и без вести пропавших
Новости 24
В Симферополе водители ездят по тротуару из-за огромной ямы на дороге
"Завтра была война": Вечером 21 июня в центре Симферополя перекроют движение
Учения в Крыму: Свыше 100 самолетов и вертолетов бомбили мишени на авиаполигонах
В Евпатории треногу «обработали» огнетушителем: ЧП взволновало соцсети
В Крыму почтят память жертв депортации из Крыма болгар, греков и армян
В Госкомветеринарии назвали возможную причину смерти крокодилов, чьи головы нашли в Симферополе
До 35 градусов и штормовое предупреждение: Прогноз погоды в Крыму на 21 июня
Следком начал проверку по факту возвращения воздушного судна в аэропорт "Симферополь"
Пассажиры самолета, который вернулся в Симферополь, вылетели в Санкт-Петербург резервным рейсом
Спасенный в Севастополе дельфин Ринато завел подружку
На улице Брестской в Севастополе появились изображения Суворова и Владимирского собора
Пьяный мужчина по телефону сообщил об угрозе взрыва на ж/д вокзале в Симферополе
В Севастополь из Средиземного моря вернулся военный корабль
В Симферополе 21 июня отключат свет на 3 улицах и в 55 садовых товариществах
Крымчанина сбил электропоезд Джанкой-Керчь
В Симферополе гадалка обманула 11 человек на 800 тысяч рублей
В Крыму загорелось 8 гектаров пшеницы