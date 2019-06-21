Газон стадиона «Севастополь» готовят к следующим играм

Газон стадиона спортивно-оздоровительного комплекса «Севастополь» активно подготавливают к следующим играм в рамках Международного детско-юношеского турнира «Кубок городов-героев».

Чтобы сохранить газон в надлежащем состоянии с учетом сухой и жаркой погоды, специалисты подсыпают песок в грунт – это надолго удержит влагу, а также поспособствует циркуляции воздуха.

Кроме того, покрытие поливают два раза в день и строго ограничивают перемещение по полю.

Следующая игра на стадионе СОК «Севастополь» состоится СОК «Севастополь», сообщает пресс-служба правительства Севастополя.