2019-06-21T16:47:04+03:00
Общество

Газон стадиона «Севастополь» готовят к следующим играм

15 июля здесь начнется Международный турнир «Кубок городов-героев»
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Газон стадиона спортивно-оздоровительного комплекса «Севастополь» активно подготавливают к следующим играм в рамках Международного детско-юношеского турнира «Кубок городов-героев».

Чтобы сохранить газон в надлежащем состоянии с учетом сухой и жаркой погоды, специалисты подсыпают песок в грунт – это надолго удержит влагу, а также поспособствует циркуляции воздуха.

Кроме того, покрытие поливают два раза в день и строго ограничивают перемещение по полю.

Следующая игра на стадионе СОК «Севастополь» состоится СОК «Севастополь», сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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