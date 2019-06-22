Массовое ДТП под Евпаторией: один человек погиб, двое детей и взрослых пострадали

На 40-м километре трассы Евпатория – Черноморское столкнулись три автомобиля. По информации пресс-службы МВД по Республике Крым, авария случилась 21 июня поздно вечером.

Столкновение произошло из-за опасного сближения двух автомобилей, которые двигались навстречу друг другу: Daewoo Matiz по касательной зацепил Mitsubishi ASX. Оба водителя потеряли контроль над машинами.

Дальнейшие события разворачивались мгновенно: кроссовер отбросило на встречную полосу, где он в лоб врезался в отечественным ВАЗ-21110. Легкий же Daewoo Matiz выбросило за обочину, где легковушка опрокинулась.

В результате столкновения погиб человек и еще четверо пострадали. Фото пресс-службы МВД по Республике Крым.

К сожалению, из-за лобового удара погиб водитель ВАЗа. Пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi, в числе которых и двое несовершеннолетних. Травмы получил пассажир Daewoo Matiz.

Как отмечают в пресс-службе МЧС Крыма спасатели провели все возможные меры, для ликвидации последствий ДТП, в том числе - противопожарные.

Спасатели настоятельно рекомендуют не превышать скорость, быть внимательными при совершении маневров и не забывать пристегиваться.

- Помните, от каждого из Вас зависит безопасное движение на дорогах, жизнь других людей и Ваша собственная, - предупреждают спасатели

Полную картину событий и причины ДТП выясняют эксперты.