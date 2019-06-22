2019-06-22T12:39:57+03:00
Общество

В Севастополе вновь зажгли свечи и запустили в море бумажные кораблики

В городе-герое состоялась международная акция «Свеча памяти»
Олег МЫЛЬНИКОВ
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Гости и жители города-героя стали участниками акции «Свеча памяти»Гости и жители города-героя стали участниками акции «Свеча памяти»Фото: Анна САДОВНИКОВА
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Севастополь один из первых принял удар Великой Отечественной войны: 22 июня 1941 года в 3 часа 13 минут, на фарватер главной базы Черноморского флота посыпались магнитно-акустические мины.

Спустя 78 лет, в ночь на 22 июня севастопольцы присоединились к Международной акции «Свеча памяти». В 3:13 у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. жители и гости города-героя почтили память жертв Великой Отечественной войны.

"Свеча памяти" для Севастополя - традиционная памятная акция. Фото: Анна САДОВНИКОВА

"Свеча памяти" для Севастополя - традиционная памятная акция.Фото: Анна САДОВНИКОВА

«Свеча памяти» – это международная акция. Накануне Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 9 мая и в другие памятные дни тысячи людей по всему миру зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину.

Ветераны - главные гости на подобных событиях. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Ветераны - главные гости на подобных событиях.Фото: Анна САДОВНИКОВА

- В каждом из нас живёт память о погибших защитниках, – напомнил замгубернатора Севастополя Андрей Шишкин. - Ценой миллионов жизней у нас есть светлое будущее, и наша общая задача сделать так, чтобы эти трагические события больше никогда не повторились.

Свечи во имя тех, кто 78 лет назад встретил рассвет в Севастополе под грохот бомб. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Свечи во имя тех, кто 78 лет назад встретил рассвет в Севастополе под грохот бомб.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Участники акции в Севастополе уже по традиции прошли к Графской пристани и запустили в море бумажные «Кораблики мечты».

Участники запустили с Графской пристани бумажные кораблики. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Участники запустили с Графской пристани бумажные кораблики.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Именно здесь, на Графской пристани по традиции севастопольские выпускники отправляли в плаванье свои маленькие корабли. В 1941 году за несколько часов до войны бумажные кораблики были по обыкновению пущены в море.

Бумажные кораблики - трогательная традиция севастопольских выпускников. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Бумажные кораблики - трогательная традиция севастопольских выпускников.Фото: Анна САДОВНИКОВА

В ночь на 22 июня тысячи людей по всему миру зажигают свечи в честь миллионов погибших. Фото: Анна САДОВНИКОВА

В ночь на 22 июня тысячи людей по всему миру зажигают свечи в честь миллионов погибших.Фото: Анна САДОВНИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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