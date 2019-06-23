2019-06-23T10:19:47+03:00
Политика

"Владимир Александрович, верните папу": Девочка из Севастополя обратилась к Зеленскому

Отца Варвары задержали при пересечении украинско-крымской границы
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments2
В центре - отец семьи Степан Резуник. Фото: Ирина РезуникВ центре - отец семьи Степан Резуник. Фото: Ирина Резуник
Изменить размер текста:

Семилетняя девочка из Севастополя Варвара Резуник из Севастополя обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее папу.

Ее отца Степана Резуника задержали в июне во время пересечения границы Крыма с Украиной в пункте пропуска «Каланчак», который расположен в Херсонской области Украины.

- Владимир Александрович, меня зовут Варвара. Я из Севастополя. Моего папу арестовали на Украине. Я очень вас прошу вернуть папу домой. Мой папа хороший. Он просто всегда всем помогал, - не скрывая слез говорит девочка.

Варвара просит Зеленского "вернуть папу".Видео: Ирина Резуник

По информации украинских СМИ, Степана задержали по подозрению в участии в крымском народном ополчении в 2014 году.

Теперь ему грозит наказание по статье 260 ч.2 УК Украины — «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности». Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Путин о судьбе моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе: Нужно подумать о россиянах, которые находятся в аналогичной ситуации на Украине
Глава государства на Прямой линии-2019 прокомментировал вопросы обмена заключенными между Россией и Украиной [видео]
Записки киевлянки: Выходит, 73% украинцев голосовали за войну и проспект Бандеры
Украину накрыла аномальная жара, а в Киеве началась пора отпусков. Однако политическая жизнь не затихает, а входит в еще более горячую фазу. Накануне 22 июня киевлянка рассказывает о том, как проходит первый месяц лета [видео]
Новости 24
В Николаевке около базы отдыха тушили пожар
Погода в Крыму на 21 июня: до +33 градусов и дождь
В Севастополе снизили цену на проезд с северной стороны до центра
В Алуште спасли женщину, дрейфовавшую в открытом море на надувном матрасе
В Ялте после реконструкции открылась набережная Приморского парка
Телефонного террориста поймали в Симферополе
В Севастополе чиновники наденут противогазы и будут штурмовать преграды
В Крыму с 22 июня изменится схема выезда на «Тавриду» из Зуи
ФСБ накрыла в Севастополе фирму, которая делала липовые документы для мигрантов
Украинцы приезжают учиться в крымских вузах
В Симферополе водители ездят по тротуару из-за огромной ямы на дороге
"Завтра была война": Вечером 21 июня в центре Симферополя перекроют движение
Учения в Крыму: Свыше 100 самолетов и вертолетов бомбили мишени на авиаполигонах
В Евпатории треногу «обработали» огнетушителем: ЧП взволновало соцсети
В Крыму почтят память жертв депортации из Крыма болгар, греков и армян
В Госкомветеринарии назвали возможную причину смерти крокодилов, чьи головы нашли в Симферополе
До 35 градусов и штормовое предупреждение: Прогноз погоды в Крыму на 21 июня
Следком начал проверку по факту возвращения воздушного судна в аэропорт "Симферополь"
Пассажиры самолета, который вернулся в Симферополь, вылетели в Санкт-Петербург резервным рейсом
Спасенный в Севастополе дельфин Ринато завел подружку
На улице Брестской в Севастополе появились изображения Суворова и Владимирского собора
Пьяный мужчина по телефону сообщил об угрозе взрыва на ж/д вокзале в Симферополе
В Севастополь из Средиземного моря вернулся военный корабль
В Симферополе 21 июня отключат свет на 3 улицах и в 55 садовых товариществах
Крымчанина сбил электропоезд Джанкой-Керчь
В Симферополе гадалка обманула 11 человек на 800 тысяч рублей
В Крыму загорелось 8 гектаров пшеницы