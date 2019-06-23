"Владимир Александрович, верните папу": Девочка из Севастополя обратилась к Зеленскому

Семилетняя девочка из Севастополя Варвара Резуник из Севастополя обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее папу.

Ее отца Степана Резуника задержали в июне во время пересечения границы Крыма с Украиной в пункте пропуска «Каланчак», который расположен в Херсонской области Украины.

- Владимир Александрович, меня зовут Варвара. Я из Севастополя. Моего папу арестовали на Украине. Я очень вас прошу вернуть папу домой. Мой папа хороший. Он просто всегда всем помогал, - не скрывая слез говорит девочка.

Варвара просит Зеленского "вернуть папу".Видео: Ирина Резуник

По информации украинских СМИ, Степана задержали по подозрению в участии в крымском народном ополчении в 2014 году.

Теперь ему грозит наказание по статье 260 ч.2 УК Украины — «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности». Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.