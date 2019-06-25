«Немцы видят в Крыму перспективы»: Чаще всего в Крым переезжают граждане Германии

Европейцы все же едут в Крым – и отдыхать, и работать, и даже жить. Согласно статистике МВД, больше всего среди переселенцев из Европы – граждан Германии. Казалось бы, одна из наиболее благополучных, богатых стран ЕС – зачем бежать от сытой жизни? Тем не менее, бегут: по состоянию на 31 марта 2019 года на территории Республики Крым уже оформили виды на жительство 48 граждан Германии (из них четверо – с начала этого года) и еще 53 – имеют разрешение на временное проживание.

«МИГРАЦИЯ НАЧАЛАСЬ УЖЕ В РОССИЙСКОМ КРЫМУ»

- Пять лет назад с просьбой помочь с переездом никто не обращался. Пока Крым был в составе Украины, сюда никто не возвращался, - рассказал «КП-Крым» председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета РК Юрий Гемпель. – Переезжают чаще всего люди, которые эмигрировали ранее из Советского Союза, России. Эта категория граждан тяготеет к русскому языку, традициям, культуре. Хоть они здесь сталкиваются с трудным процессом получения РВП, гражданства, но все равно процесс переселения стабильный.

По словам депутата, русским немцам претит то, что происходит сейчас в Европе – пропаганда гомосексуализма, секспросвет для малышей и засилье мигрантов. От этих «новшеств» люди бегут в «санкционный» Крым.

- В Германии в школах преподают нетрадиционное сексуальное воспитание. Люди жалуются на мигрантов, они же не интегрируются в немецкое общество, живут анклавами, растет преступность. Огромные средства выделяются на их содержание, эти деньги позволяют не работать, а паразитировать на Германии, - отметил Юрий Гемпель.

ПОД ЛЬГОТЫ НЕ ПОДПАДАЮТ

Очень много для российских немцев означал указ президента РФ о реабилитации депортированных народов, изданный в 2014 году Владимиром Путиным.

- Это была неожиданность, что сразу после возвращения Крыма в состав РФ вышел такой указ. Будучи в составе Украины, все народы, подвергшиеся депортации (из Крыма насильно вывезли немцев, греков, болгар, армян и крымских татар, - ред.) требовали, просили, предлагали правительству Украины, всем президентам Украины издать такой указ. И мы не просили никаикх финансов, мы говорили о том, что надо снять позорное клеймо с народов, - отметил депутат крымского парламента.

Однако Украина такой указ не издавала, он появился уже в российском Крыму. Кроме того, в РФ уже существовал принятый еще в 1991 году закон о реабилитации жертв политических репрессий, предусматривающий определенные льготы для тех, кто возвращается на места своего проживания. Правда, мало кто из нынешних мигрантов может на них претендовать.

- Закон предусматривает определенные льготы для реабилитированных лиц, но попадают под эту категорию только сами депортированные и их дети, рожденные в депортации. Возвращаются, как правило, уже внуки, люди 40 лет, они уже не попадают под льготы, - подчеркнул Юрий Гемпель.

В России также существует программа возвращения соотечественников, которая тоже дает дополнительные возможности русскоязычным мигрантам, вот только она, посетовал парламентарий, не охватывает территорию Республики Крым.

- Я убежден, что если бы мы все-таки смогли создать какие-то льготы для переселенцев, мы бы получили тех же самых российских немцев. Они являются, на мой взгляд, добросовестными рабочими, хорошими инженерами, многие по 20-25 лет отработали на предприятиях Германии, получили там второе высшее образование, и могут быть полезны для Крыма. Со многими беседую, кто приезжает, и никто не просит денег из бюджета. Основное желание - получить землю хотя бы на каких-то льготных условиях под строительство жилого фонда. Строить они готовы за свои деньги, просто хотят, чтобы участки были в границах населенных пунктов. Например, село Кольчугино – бывший Кроненталь (до революции – место компактного проживания крымских немцев).

НЕМЕЦКИЙ БИЗНЕС ПРИСМАТРИВАЕТСЯ

Крым интересует граждан Германии не только как комфортное место для жизни, но и как перспективная инвестиционная площадка.

- Крым сегодня – динамично развивающийся регион, немцы видят перспективы здесь для себя. Немецкий бизнес присматривается, делегации приезжают на разведку, как можно здесь развивать малое и среднее предпринимательство, - отметил Юрий Гемпель. – Вот сегодня на приеме у меня был гражданин Германии, он прилетел сюда на несколько дней не только отдохнуть, но и увидеть, можно ли тут выступать в качестве инвестора. Он представляет не только свои интересы, но присматривает площадки для целой группы инвесторов, в том числе – коренных немцев. Мы оговорили возможности для приезда 10-15 человек в Крым с целью мониторинга возможных инвестпроектов - как мелких, так и более крупных. И конечно, они хотят своими глазами увидеть Крым, ведь СМИ в Европе создают грязные мифы о полуострове и о Российской Федерации, они уже этому не верят.

Председатель комитета по межнациональным отношениям сразу после Крымской весны активно занялся народной дипломатией – организовывает визиты на полуостров делегаций из разных стран, в частности – из Германии.

- Даже министр иностранных дел РФ господин Лавров в своих выступлениях часто говорит, что официальная дипломатия не приносит тех результатов, которых мы все ждем. Одним из самых мощных рычагов, чтобы донести правду, создать дружеские отношения и повлиять на принимаемые политиками решения, становится народная дипломатия. Мы начинали эти проекты в 2014 году, они были слабенькие. Гости были - обычные граждане, которые приезжали сюда из интереса. А теперь к нам приезжают журналисты, спортсмены, политики муниципального и регионального уровня, депутаты Бундестага, гости из многих стран Европы. Народная дипломатия – кропотливый, тяжелый труд, но другого пути просто нет, - уверен Юрий Гемпель. – Эти люди имеют свою аудиторию, контактируют с представителями верхних эшелонов власти. Кто-то косвенно, кто-то прямо влияет на понимание крымских событий, Крымской весны. Я думаю, со временем политики и чиновники высокого уровня вынуждены будут видеть объективную картину и принимать взвешенные решения во взаимоотношениях с РФ.

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