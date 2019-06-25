2019-06-25T10:21:06+03:00
Общество

«Армия-2019» в Севастополе: Боевая стрельба, военная техника и выступление морских пехотинцев

Международный военно-технический форум пройдет с 28 по 30 июня
Степан ОСТИНОВ
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Все, кто интересуется военной техникой, получат незабываемые впечатления.Все, кто интересуется военной техникой, получат незабываемые впечатления.Фото: Василий БАТАНОВ
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В Севастополе с 28 по 30 июня пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2019».

В период форума посетители смогут увидеть экспозицию военных кораблей, вооружение, военную и специализированную технику, а также показательные выступления морских пехотинцев. Кроме того, организаторы продемонстрируют возможности новейшего вооружения и спецтехники.

Зрители увидят боевую стрельбу из орудий, а гусеничная и колесная техника будет преодолевать сложные препятствия.

Планируется зрелищное событие, которое наглядно покажет впечатляющую мощь вооруженных сил Российской Федерации.

Все, кто интересуется военной техникой, получат незабываемые впечатления.

Полную программу Форума можно посмотреть на сайте пресс-службы правительства Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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