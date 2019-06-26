2019-06-26T11:13:44+03:00
Происшествия

Запутались в стропах парашюта: В Крыму утонули два военнослужащих

ЧП произошло в Кировском районе
Галина КОВАЛЕНКОНадежда ДАЦЮК
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Военнослужащие погибли во время ученийВоеннослужащие погибли во время ученийФото: Наталья Гоцанюк
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Военные с парашютами приземлились в местное водохранилище и утонули. ЧП произошло в водохранилище около села Отважное Кировского района.

- Около поселка Отважное в Кировском районе есть водохранилище, куда в полном обмундировании приземлились два военных с парашютами. Они не смогли отсоединить от себя все навесы, которые и потянули их на дно. Их вытащили из воды без признаков жизни, - сообщил «Комсомольской правде-Крым» источник.

Предположительно, ЧП случилось здесь. Фото: скриншот гугл-карты

Предположительно, ЧП случилось здесь. Фото: скриншот гугл-карты

Подполковник, военный эксперт, Сергей Ченнык рассказал, что такие ЧП – распространенное явление при приземлении на воду.

- Если парашютист при касании водной поверхности не успевает освободиться от подвесной системы, то его накрывает. Выплыть из-под него в переплетении строп и имея сверху 80 м. кв. ткани шансов мало. Даже спасательный жилет в этом случае не поможет, - сообщил Сергей Ченнык.

Парашютист-спортсмен Алексей Викторов отмечает, что военнослужащие обычно прыгают с парашютами с круглым куполом.

- Скорее всего, это были парашюты системы Д-1 или Д-10. Они довольно плохо управляются, и при серьезном ветре могут сильно отклониться от курса. Даже опытным парашютистам трудно управлять такими системами, так что их вполне могло отнести в воду ветром. После того, как они попали в воду, могли воспользоваться стропорезом, который обычно есть в комплекте у десантников. Однако потянуть военных на дно могло и дополнительное снаряжение - запасной парашют, оружие и боекомплект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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