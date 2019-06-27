«Поражение украинской пропаганды»: Глава Крыма прокомментировал возвращение России в состав ПАСЕ

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею совета Европы (ПАСЕ) «поражением украинской пропаганды против российского Крыма».

Напомним, ассамблея в ночь на 25 июня приняла резолюцию, которая позволяет России вернуться в ПАСЕ. При этом члены делегаций стран Прибалтики, Украины и Грузии проголосовали против возвращения России, а делегации 12 стран поддержали возвращение России. Резолюцию в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Австрии, Норвегии, Португалии, Словакии, Сербии и Турции. Частично поддержали документ Германия, Швейцария, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.

- Вчера ПАСЕ восстановила полномочия делегации РФ в полном объеме. Это победа Европы здравого смысла над Европой русофобии. Европы суверенных наций над Европой вассалов. И, конечно, это крупное поражение украинской пропаганды с ее воплями про «аннексию» Крыма и «российскую оккупацию», - написал глава Крыма на своей странице в соцсетях.

По его словам, вступление России в ПАСЕ – это «крах всей модели внешнеполитического поведения Киева, который вжился в роль международного кляузника и провокатора, привыкшего добиваться своих целей с помощью истерик, хамства, лжи и клеветы».

Также глава Крыма отметил, что это хороший урок для нынешнего руководства Украины, которое повторяет фатальные ошибки прежнего режима.

МНЕНИЕ

Иван Мезюхо, политолог: - Возвращение России в ПАСЕ – безусловно, дипломатическая победа Российской Федерации. Москва заняла последовательную и четкую позицию во взаимоотношениях с этим органом межпарламентского сотрудничества, и это позволило переломить абсурдную ситуацию ущемления нашей страны в правах в этой международной институции. Конечно, я бы не стал преувеличивать само значение участия России в структурах Совета Европы. Более того, я не исключаю, что в будущем вопрос о продолжении работы Российской Федерации в этой организации будет вновь обсуждаться. Несмотря на позитивный факт возвращения России в ПАСЕ, я бы не стал рассматривать это событие как шаг к официальному признанию российского статуса Крыма. Страны Европы уже давно фактически смирились с российским статусом полуострова, но они не готовы признать эту действительность на уровне национальных парламентов, правительств или глав государств. В будущем, возможно, ряд стран Европы (но не все) просто перестанут муссировать тему Крыма во взаимоотношениях с российским государством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возвращение России в ПАСЕ: ночные голосования, уличные протесты и грустный Ляшко

Как российская делегация спустя пять лет появилась в Совете Европы [видео] (подробнее)

«Заявления ПАСЕ надо пропустить мимо ушей»: В Крыму прокомментировали требование освободить украинских моряков-провокаторов

На провокации в Керченском проливе предложили реагировать более радикально (подробнее)