Алексей Ягудин о развитии Крыма: «Сначала дороги, больницы и детсады, а уж потом ледовые дворцы»

Российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил, как Крым изменился за пять лет. Спортсмен прилетел на полуостров вместе с командой фигуристов для выступления в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта», который будет проходить в Ялте с 18 июля по 29 сентября.

- Я впервые был в этот раз в обновленном большом аэропорту, раньше прилетал в тот, который гораздо меньше по площади. Строятся дороги, все начинает дышать, оживать. Я вижу большие изменения на полуострове. Крым - это в первую очередь курорт. Здесь надо поднимать концертную деятельность, культурную деятельность, образовывать людей, - сказал Алексей Ягудин.

По его словам, пока что фигурное катание непопулярно в Крыму, но это временно.

- Мечтать о глобальной ледовой площадке здесь пока что не приходится, лучше пусть пока дороги сделают, больницы и детские садики построят. Это в первую очередь, - делится мнением фигурист.

По его словам, Симферополь рассматривали в качестве размещения шатра для показа спектакля «Ромео и Джульетта», но действующие ледовые площадки не подошли из-за небольшого размера и невозможности вместить большое количество зрителей. Поэтому ледовый шатер разместили на ялтинском стадионе «Авангард». Там сможет разместиться около тысячи зрителей.

Спортсмен отметил, что ледовый шатер в следующем году, возможно, переместится и в Симферополь.

«У нас в шоу и лед горит»

В ледовом спектакле «Ромео и Джульетта» задействованы сразу пять олимпийских чемпионов: Татьяна Тотьмянина (Джульетта) и Максим Маринин (Ромео). Алексей Ягудин исполняет роль Меркуцио, его соперника Тибальда играет Дмитрий Соловьев, а Чуму - Екатерина Боброва.

- В шоу присутствуют и цирковые элементы, и спецэффекты. У нас даже горит лед. Это симбиоз циркового искусства, и фигурнго катания. Здесь есть и акробатика, и жонглирование. Думаю, это будет приятным подарком не только для жителей Крыма, - рассказал Алексей Ягудин.

По его мнению, спектакль будет пользоваться популярностью как среди крымчан, так и среди туристов.

- В таком жарком месте, как у вас, вечером зайти в прохладу будет очень приятно. Надеюсь, люди поверят в афиши. За 15 лет Илья Авербух ни разу не обманывал своего зрителя. В Сочи никто не верил, что на протяжении нескольких сезонов, играя по пять-шесть спектаклей в неделю мы найдем людей, которые будут приходить. Но 99% зрителей в Сочи - это те люди, которые не ходили на наши спектакли в Москве или Питере. Они там живут, но заняты своими делами. А на отдыхе, конечно, приходят, потому что времени много. Думаю, что и в Крыму тоже так будет, - предполагает олимпийский чемпион.

Олимпийские чемпионы проведут бесплатные мастер-классы для детей в Ялте

С 18 июля по 29 августа несколько раз в неделю по вечерам будет проходить ледовое шоу, а днем фигуристы будут разминаться перед выступлениями.

- Чтобы не простаивала площадка, мы готовы давать бесплатные мастер-классы для детей в дневное время. В таком возрасте я понимаю, что жизнь не только состоит из вечерних спектаклей, но и из передачи опыта, - говорит Алексей Ягудин.