Где в Крыму стоят камеры видеонаблюдения: ГИБДД опубликовала список и адреса
Чтобы почтовые ящики крымских водителей не забивались неожиданными "письмами счастья", ГИБДД опубликовало список мест, где в июле будут дежурить передвижные дорожные камеры.
- Места размещения комплексов выбираются на основании проведенного анализа аварийности, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Крыму. - В случае увеличения количества ДТП принимается решение о внесении изменения в дислокацию.
Задача установки камер ясна – снижение аварийности. Чтобы не схлопотать крупный штраф придется притормаживать. За нерадивыми водителями будет следить 15 камер фиксации правонарушений.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДИСЛОКАЦИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ ФОТО- ВИДЕО- ФИКСАЦИИ
г. Керчь
Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
ул. Блюхера (Куль-Обинское шоссе) д. 23
ул. Годыны (пересечение с ул. Комарова) д. 4
Вокзальное шоссе (пересечение с ул. 2-ой Садовый) д. 131
ул. Кулакова, а/д граница с Украиной Джанкой - Феодосия - Керчь 426км+400м
ул. Чкалова а/д граница с Украиной Джанкой - Феодосия - Керчь 414 км +750м.
Симферопольский район
Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
с. Богдановка, а/д/ Красноперекопск- Симферополь 115км+614м
с. Пионерское, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 668 км. + 400 м.
с. Андрусово, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 664 км. + 665 м.
с. Доброе, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 670 км. + 356 м.
с. Заречное, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 675 км. + 827 м.
г. Симферополь, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 662 км. + 80 м
г. Симферополь
Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
а/д Восточный обход г. Симферополя с 6 по 7 км. в сторону ул. Киевской (район ТЦ «FM»)
а/д Восточный обход г. Симферополя с 9 по 10 км. АЗС «Татнефть» в сторону п. Живописное
г. Бахчисарай и Бахчисарайский район
Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Севастополь-Бахчисарай 4 км + 382 м
г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Севастополь-Бахчисарай 5 км + 275 м
а/д Бахчисарай-Ялта 3 км+709 м
г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 29 км +969 м
с. Железнодорожное, а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 36 км +508 м
с. Вилино, а/д Песчаное- Почтовое 7 км + 885 м
а/д Саки-Орловка 34 км + 495 м
а/д Саки-Орловка 35 км+ 530 м
а/д Саки-Орловка 41 км + 768 м
с. Угловое, а/д Саки-Орловка 44 км+ 653 м
г. Белогорск и Белогорский район
Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
с. Вишенное, а/д Нижнегорский-Белогорск 42 км. + 765 м.
г. Белогорск, а/д Симферополь-Феодосия 40 км. +155 м.
г. Белогорск, а/д Симферополь-Феодосия 41 км. +352 м.
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь с 129 км. по 130 км
г. Алушта
Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 705 км. + 061 м.
а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 705 км. + 110 м.
а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 710 км. + 525 м.
г. Евпатория
Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
а/д Симферополь-Евпатория 54 км. + 850 м.
а/д Симферополь-Евпатория 55 км. + 80 м.
а/д Симферополь-Евпатория 59 км. + 490 м.
а/д Симферополь-Евпатория 60 км. + 250 м.
а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 465 м.
а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 640 м.
а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 750 м.
Трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь
Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 158 км+ 200м
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 139 км+500м
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 144 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 148 км+ 900м
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 151 км+ 100м
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 162 км + 590 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 141 км + 800 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 27 км + 300 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 81 км + 200 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 83 км + 600 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 83 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 73 км + 350 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 45 км + 650 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 45 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 57 км + 800 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь с21 по 23 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь с 42 по 44 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь с 56 по 60 км.
СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ФОТО- ВИДЕО- ФИКСАЦИИ
Кроме передвижных камер, ГИБДД предлагает ознакомиться еще и с перечнем адресов стационарных камер. Здесь список выглядит внушительнее.
Кроме скорости приборы также фиксируют выезды на встречную полосу, пересечение стоп-линии на светофоре и другие нарушения.
Красноперекопск – Симферополь 107км+439м.
Красноперекопск – Симферополь 106км+244м.
Красноперекопск – Симферополь 112км+597м.
Красноперекопск – Симферополь 113км+54м.
Красноперекопск – Симферополь 112км+70м.
Красноперекопск – Симферополь 111км+448м.
Симферополь, ул. Киевская д. 115
Симферополь, ул. Киевская д. 127
Симферополь - Бахчисарай – Севастополь 4км+302м.
Симферополь - Бахчисарай – Севастополь 4км+978м.
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 345км+80м.
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 345км+800м.
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 354км+35м.
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 355км+205м.
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 379км+911м.
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 378км+712м.
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 395км+10м.
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 393км+790м.
Симферополь – Феодосия 42+700
Симферополь – Феодосия 43км+250м.
Симферополь – Феодосия 47км+104м.
Симферополь – Феодосия 46км+298м.
Симферополь – Феодосия 56км+565м.
Симферополь – Феодосия 57км+239м.
Симферополь – Феодосия 77км+515м.
Симферополь – Феодосия 77км+942м.
Симферополь – Феодосия 94км+680м.
Симферополь – Феодосия 94км+2м.
Восточный обход г. Симферополя 6км+786м.
Восточный обход г. Симферополя 7км+186м.
Симферополь-Николаевка 12км+155м.
Симферополь-Николаевка 13км.+111м.
Симферополь-Николаевка 21км.+551м.
Симферополь-Николаевка 26км+495м.
Симферополь-Николаевка 27км+718м.
Табачное -до Симферополь-Николаевка 32км+151м.
Табачное -до Симферополь-Николаевка 30км+60м.
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 563км+990м.
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 625км+565м.
Ялта – Севастополь 2км+500м.
Ялта – Севастополь 18км+200м.
Симферополь – Евпатория 45км+970м.
Симферополь – Евпатория 51км+100м.
Симферополь – Евпатория 53км+600м.
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 158км.+200м.
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 280км.+300м.
Нижнегорский – Белогорск 11км.+90м.
Симферополь-Николаевка 40км.+531м.
г. Евпатория, пр. Победы, д. 36
Симферополь, перекресток ул. Русская - ул. Балаклавская
Красноперекопск – Симферополь 3км+640м
Красноперекопск – Симферополь 50км+490 м
Красноперекопск – Симферополь 99км+26м
Красноперекопск – Симферополь 102км+61м
Симферополь - Бахчисарай — Севастополь 7км+421м
Симферополь - Бахчисарай — Севастополь 8км+299м
Красноперекопск – Симферополь 115км+635м
Красноперекопск - Симферополь 116км+364м
Красноперекопск – Симферополь 112км+597м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 615км+280 м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 663км+264м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 663км+803м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 666км+415м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 667км+155м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 670км+122м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 670км+600м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 674км+280м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 675км+148м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 676км+420м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 677км+644м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 680км+281м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 681км+395м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 698км
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 698км
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 700км+308м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 701км
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 713 км
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 714км+15м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 715км
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 726км+87м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 727км+360м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 722км+492м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 722км+686м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 731км+147м.
Симферополь - Бахчисарай – Севастополь 7км+421м
Симферополь - Бахчисарай – Севастополь 8км+299м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта- Ялта 651км+500м
Симферополь - Бахчисарай – Севастополь 16км+407м
Симферополь – Евпатория 24км+963м
Симферополь – Евпатория 26км+40м
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 120км+209м
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 139км+340 м
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 164км
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 175км+657м
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 182км+343м
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь 183км+932м
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 195км+112м
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 204км+380м
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь км 283
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия - Керчь 310км+530м
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 319км+301м
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 348км+922м
Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь 414км - 433км
Симферополь – Феодосия 12км+290м
Симферополь – Феодосия 66км+64м
Симферополь – Феодосия 66км+509м
Симферополь – Феодосия 69км+563м
Симферополь – Феодосия 70км+520м
г. Симферополь, ул. Кечкеметская д.130
г. Симферополь, пр. Вернадского, д.17-19
г. Симферополь, ул.Севастопольская, д.177
г. Симферополь, ул. Киевская (Старый пост ГАИ)
Перекрёсток а/д Красноперекопск - Симферополь, Воинка – Черноморское 13км.+200м.
г. Симферополь, пр. Победы д.128-130
Западный обход г. Симферополя 3км+508м
Западный обход г. Симферополя 4км+820м
Симферополь-Николаевка 7+254м
г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская - Чехова
г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская-Козлова
г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская - Крылова
г. Симферополь, перекресток ул. Ленина - ул. Воровского
г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская - Данилова
г. Керчь, Чкалова, д.39
г. Керчь, Кирова, д.89
г. Керчь, Войкова, д.12
г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д.27
г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д.16 А
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта — Ялта (на Симферополь) 688км+641м.
автоподход подход к Керченскому мосту со стороны г. Керчь, 1км+950м
Граница с Украиной - Симферополь - Алушта - Ялта, (на Ялту) 687км+425м.
г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 46
ИСТОЧНИК KP.RU