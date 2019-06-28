Лихача, установившего рекорд скорости на Крымском мосту, в этом году штрафовали 17 раз

Лихача, который разогнался на Крымском мосту до 243 километров в час, только в этом году привлекали к административной ответственности 17 раз! И в большинстве случаев - именно за превышение скорости.

Так, 13 раз его штрафовали за превышение на 20-40 километров в час, один раз - за превышение на 40-60 километров в час и еще один - за превышение на 60-80 километров в час.

В прошлом году автолюбитель тоже успел набедокурить, его штрафовали аж 12 раз, и 10 из штрафов... не поверите! Опять за нарушение скоростного режима.

- Сотрудниками Госавтоинспекции анализируются все его дорожные нарушения на предмет лишения права управления транспортными средствами, - отметили в ГИБДД РФ.

В ведомстве добавили, что сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за участниками дорожного движения, которые пересекают Керченский пролив по Крымскому мосту.

В ГИБДД подчеркнули, что превышение скорости - одна из наиболее распространенных причин попадания в ДТП. По данным ВОЗ, увеличение скорости всего на 1 километр в час увеличивает число аварий с травмами на 3%, а со смертельным исходом - аж на 4-5%. И за этими сухими цифрами - человеческие жизни.

- С возрастанием скорости движения растет количество и тяжесть травм, полученных в результате ДТП. Например, для тех, кто находится на передних сиденьях и пользуется ремнями безопасности, вероятность получения серьезных травм возрастает в три раза при скорости 48 километров в час и в четыре - при скорости 64 км/ч в сравнении с риском при скорости 32 километров в час, - разъяснили в ГИБДД.

Если водитель разогнался до 80, то для него и пассажира на переднем сиденье риск смертельного исхода вырастает аж в 20 раз!

Стоит отметить, что при скорости в 30 километров в час 90% пешеходов, попавших под машину, выживают. А вот если машина едет больше 60 километров в час, то смерть пешехода практически гарантирована.